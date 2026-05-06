Помер засновник CNN Тед Тернер
Бізнесмен Тед Тернер, який заснував CNN – першу у світі цілодобову телемережу, що зробила революцію у сфері телевізійних новин, – помер у середу в оточенні рідних. Йому було 87 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.
Що відомо про Тернера
Бізнесмен з Атланти, уродженець Огайо, якого за його відвертість прозвали «Рот Півдня», побудував медіаімперію, що охоплювала першу суперстанцію кабельного телебачення та популярні канали кіно і мультфільмів, а також професійні спортивні команди, такі як Atlanta Braves.
Тернер також був всесвітньо відомим яхтсменом, філантропом, який заснував Фонд Організації Об'єднаних Націй, активістом, який прагнув до глобальної ліквідації ядерної зброї, та природоохоронцем, який став одним із найбільших землевласників у США. Він відіграв вирішальну роль у поверненні бізонів на американський Захід, навіть створив мультфільм «Капітан Планета», щоб навчати дітей про навколишнє середовище.
У 1991 році Тернер був визнаний журналом Time «Людиною року» за те, що «вплинув на хід подій і перетворив глядачів у 150 країнах на безпосередніх свідків історії».
Згодом Тернер продав свої телемережі компанії Time Warner, а пізніше пішов з бізнесу, проте й надалі висловлював гордість за CNN, називаючи її «найбільшим досягненням» свого життя.
«Тед був відданим лідером, безстрашним, сміливим і завжди готовим довіряти своїй інтуїції та власному судженню. Він був і завжди залишатиметься натхненником CNN. Тед – це гігант, на плечах якого ми стоїмо, і сьогодні ми всі приділимо хвилину, щоб вшанувати його та його вплив на наше життя і світ», – зазначив Марк Томпсон, голова та генеральний директор CNN Worldwide.
Хвороба Тернера
Трохи більше ніж за місяць до свого 80-річчя у 2018 році Тернер повідомив, що у нього діагностовано деменцію з тільцями Леві – прогресуюче захворювання мозку. На початку 2025 року Тернер був госпіталізований з легкою формою пневмонії, після чого одужав у реабілітаційному центрі.
У Тернера залишилися п’ятеро дітей, 14 онуків та двоє правнуків.
