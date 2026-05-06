Помер засновник CNN Тед Тернер

фото: Reuters

У Тернера залишилися п'ятеро дітей, 14 онуків та двоє правнуків

Бізнесмен Тед Тернер, який заснував CNN – першу у світі цілодобову телемережу, що зробила революцію у сфері телевізійних новин, – помер у середу в оточенні рідних. Йому було 87 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Що відомо про Тернера

Бізнесмен з Атланти, уродженець Огайо, якого за його відвертість прозвали «Рот Півдня», побудував медіаімперію, що охоплювала першу суперстанцію кабельного телебачення та популярні канали кіно і мультфільмів, а також професійні спортивні команди, такі як Atlanta Braves.

У 1991 році Тернер був визнаний журналом Time «Людиною року»
фото: АР

Тернер також був всесвітньо відомим яхтсменом, філантропом, який заснував Фонд Організації Об'єднаних Націй, активістом, який прагнув до глобальної ліквідації ядерної зброї, та природоохоронцем, який став одним із найбільших землевласників у США. Він відіграв вирішальну роль у поверненні бізонів на американський Захід, навіть створив мультфільм «Капітан Планета», щоб навчати дітей про навколишнє середовище.

У 1991 році Тернер був визнаний журналом Time «Людиною року» за те, що «вплинув на хід подій і перетворив глядачів у 150 країнах на безпосередніх свідків історії».

Згодом Тернер продав свої телемережі компанії Time Warner, а пізніше пішов з бізнесу, проте й надалі висловлював гордість за CNN, називаючи її «найбільшим досягненням» свого життя.

Тернеру було 87 років
фото: АР

«Тед був відданим лідером, безстрашним, сміливим і завжди готовим довіряти своїй інтуїції та власному судженню. Він був і завжди залишатиметься натхненником CNN. Тед – це гігант, на плечах якого ми стоїмо, і сьогодні ми всі приділимо хвилину, щоб вшанувати його та його вплив на наше життя і світ», – зазначив Марк Томпсон, голова та генеральний директор CNN Worldwide.

Хвороба Тернера

Трохи більше ніж за місяць до свого 80-річчя у 2018 році Тернер повідомив, що у нього діагностовано деменцію з тільцями Леві – прогресуюче захворювання мозку. На початку 2025 року Тернер був госпіталізований з легкою формою пневмонії, після чого одужав у реабілітаційному центрі.

У Тернера залишилися п’ятеро дітей, 14 онуків та двоє правнуків.

Теги: США смерть

