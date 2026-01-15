США продали першу партію венесуельської нафти

За словами представника адміністрації, невдовзі очікуються додаткові продажі нафти з Венесуели

Сполучені Штати Америки офіційно розпочали продаж венесуельської нафти. Першу партію реалізували за $500 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

США завершили першу операцію з продажу венесуельської нафти. Найближчими днями та тижнями очікуються додаткові продажі. Деталі щодо першого продажу нафти невідомі, але в заяві речник Білого дому Тейлор Роджерс зазначив, що команда президента Трампа «сприяє позитивним, тривалим переговорам з нафтовими компаніями, які готові і бажають зробити безпрецедентні інвестиції для відновлення нафтової інфраструктури Венесуели».

CNN зазначає, що з моменту, як Сполучені Штати атакували Венесуелу і захопили її президента Ніколаса Мадуро на початку цього місяця, президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що планує скористатися величезними запасами венесуельської нафти.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів подав до окружних судів кілька цивільних позовів про конфіскацію, що може призвести до арешту ще десятків танкерів, повʼязаних із торгівлею венесуельською нафтою.

Раніше Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

Також Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.