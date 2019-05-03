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    Шоу-биз

    Иракли Макацария рассказал, почему стал тренером проекта«Зважені та щасливі»

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    Иракли Макацария рассказал, почему стал тренером проекта«Зважені та щасливі»

    В этом новом сезоне шоу «Зважені та щасливі» зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь

     На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает за свой результат. Хотя работать они будут в парах.

    В тренерском составе произошли изменения. Тренировать одну из команд будет Иракли Макацария. Продюсеры уверены, что человек, который создал свое идеальное тело сам, сможет мотивировать участников и делиться знаниями, которые он нарабатывал несколько лет.

    В активном спорте Иракли Макацария уже 6 лет. Занимается каждый день. Зал, бассейн, проводит групповые занятия для всех желающих.

    Лицо и представитель спортклуба World Class в Грузии. Постоянно организовывает открытые тренировки. Еженедельно записывает, как правильно выполнять упражнения для спортивной рубрики, которая выходит в утренней программе два-три раза в неделю на грузинском телеканале.

    Проводит мотивационные лекции о спорте и здоровом образе жизни: как придерживаться рациона, не лениться, как менять свои взгляды на спорт. 

    «Спорт постоянно в моей жизни. Кроме того, я неоднократно помогал тренироваться друзьям. Посетители, которые ходили в зал, просили расписать им программу, и благодаря ей приходили в хорошую форму и худели», - делится Иракли.

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    Иракли Макацария рассказал, почему стал тренером проекта«Зважені та щасливі»
    Иракли Макацария рассказал, почему стал тренером проекта«Зважені та щасливі»
    Иракли Макацария рассказал, почему стал тренером проекта«Зважені та щасливі»
    Иракли Макацария рассказал, почему стал тренером проекта«Зважені та щасливі»

    В проекте «Зважені та щасливі» Иракли раскроетcя с другой стороны, которую украинский зритель еще не видел. Каким будет новый тренер проекта  поклонники проекта увидят уже этой осенью на телеканале Стб.

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