Дієтологи розповіли, які напої допомагають зняти стрес

Дієтологи радять замінити алкоголь напоями, які природно знімають напруження та покращують сон

Фахівці назвали п’ять напоїв, які допомагають розслабитися, підтримують нервову систему і сприяють якісному сну. До списку увійшли ромашковий та зелений чай, гарячий шоколад, сік із кислої вишні та тепле молоко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Real Simple.

Дієтологи наголошують, що алкоголь лише погіршує якість сну та підвищує рівень тривожності. Натомість існують напої, які допомагають організму природно впоратися зі стресом.

За словами дієтологині Кароліни Шнайдер, у боротьбі зі стресом особливо корисні напої, що містять магній, L-теанін, ашваганду, триптофан і вітаміни групи B. Ці речовини підтримують роботу рецепторів ГАМК у мозку, знижують рівень гормону стресу кортизолу та сприяють глибшому розслабленню.

П’ять перевірених напоїв, які допомагають зняти напруження:

Ромашковий чай.

Один із найвідоміших природних заспокійливих засобів. Антиоксидант апігенін взаємодіє з рецепторами мозку, викликаючи легку сонливість і розслаблення.

Зелений чай.

Містить L-теанін – амінокислоту, що підвищує концентрацію, водночас зменшуючи тривогу. Не викликає сонливості, тому підходить навіть удень.

Гарячий шоколад.

Какао є джерелом триптофану – амінокислоти, яка допомагає виробляти гормони щастя (серотонін) і сну (мелатонін).

Сік із кислої вишні.

Завдяки мелатоніну та антиоксидантам допомагає швидше заснути й відновити сили після стресу чи фізичних навантажень.

Тепле молоко.

Класичний спосіб заспокоїтися: триптофан, магній і вітаміни B сприяють розслабленню нервової системи та покращують сон.

Нагадаємо, що у Норвегії існує глибоко вкорінена культурна практика, відома як Friluftsliv (або «життя на свіжому повітрі»), яка допомагає скандинавам зберігати фізичне та ментальне здоров'я протягом усього року. Спеціаліст із психології Карі Лейбовіц, клінічний психолог Інга Джентайл з Осло, а також професор Гельга Сінневог Льоволл пояснюють, як ця філософія може стати потужною зброєю проти стресу та зимової меланхолії.