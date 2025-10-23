Головна Скотч Здоров'я
Не снідаєте вранці? Вчені пояснили, чим це загрожує

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Пропуск сніданку підвищує ризик ожиріння та гіпертонії
фото з відкритих джерел

Вчені довели, що відмова від ранкової їжі підвищує ймовірність метаболічного синдрому та абдомінального ожиріння

Міжнародний мета-аналіз показав, що пропуск сніданку може негативно впливати на здоров’я: підвищує ризик абдомінального ожиріння, гіпертонії та порушення рівня цукру в крові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на огляд китайських вчених, опублікований у науковому журналі Nutrients.

Огляд дев’яти досліджень із майже 120 тис. учасників, опублікований у науковому журналі, показав, що відмова від сніданку може значно впливати на здоров’я. Метаболічний синдром, який розвивається при пропуску ранкової їжі, включає симптоми: ожиріння навколо талії, підвищений артеріальний тиск, високий рівень цукру в крові та порушення ліпідного обміну.

Дослідження дали суперечливі результати в різних країнах: у США та Японії зв’язку між пропуском сніданку та абдомінальним ожирінням не виявили, тоді як у Ірані така кореляція була помітна. Однак об’єднаний аналіз усіх даних довів, що відмова від ранкового прийому їжі дійсно підвищує ризик розвитку ожиріння навколо талії.

Пропуск сніданку також викликає підвищені піки цукру після обіду та вечері (постпрандіальна гіперглікемія), а тривала відсутність ранкової їжі може підвищувати рівень кортизолу, що сприяє підвищенню артеріального тиску. Крім того, голод у другій половині дня часто провокує тягу до висококалорійних продуктів, що додатково дестабілізує рівень глюкози в крові.

Натомість регулярний сніданок стимулює обмін речовин, забезпечує енергією для нормальної роботи організму та допомагає контролювати апетит протягом дня. Вчені підкреслюють, що сніданок є важливим чинником профілактики метаболічного синдрому, але його ефект слід розглядати разом із іншими факторами: здоровим харчуванням, фізичною активністю, контролем стресу та відмовою від куріння.

Нагадаємо, що британський хірург Каран Раджан пояснив, що круасани з листкового дріжджового тіста можуть бути корисними для мікрофлори кишківника. За його словами, вживати їх краще охолодженими, оскільки це допомагає наситити організм вуглеводами, які підтримують корисні кишкові бактерії. Лікар додав, що під час повільної ферментації дріжджі розщеплюють глютен та крохмаль, підвищуючи засвоюваність випічки, тож правильний вибір круасанів може стати частиною здорового сніданку.

