Глубокий сон способен защитить от болезни Альцгеймера



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Habr.com

Американские ученые доказали, что только глубокий сон «очищает» мозг от токсичного для него белкового мусора и тем самым обеспечивает защиту от болезни Альцгеймера

Научные специалисты из Рочестерского университета (США) полагают, что причиной развития болезни Альцгеймера могут являться нарушения в работе глимфатической системы на фоне расстройств сна.

Уже давно известно, что сон крайне важен для осуществления процессов по очищению мозга от ненужных компонентов.

«Для эффективного очищения принципиально важно качество ночного отдыха. Только глубокий сон действительно способствует этому процессу», - заявили авторы нового исследования.

Специалисты указывают на том, что удаление отходов центральной нервной системы обеспечивается за счет активности глимфатической системы. Она перекачивает спинномозговую жидкость через ткани головного мозга, при этом из него вымываются опасные вещества. В ходе проводившегося исследования было установлено, что деятельность глимфатической системы оказывается наиболее эффективной для здоровья мозга в условиях глубокого сна.

Нарушения фазы глубокого сна, при которых человек спит беспокойно, чутко, и его сон оказывается поверхностным, могут быть связаны с ранней нейродегенерацией мозга и повышенным риском болезни Альцгеймера. При таких нарушениях глимфатическая система не получает возможности для осуществление полноценных процессов по очищению мозга, соответственно его защита от болезни Альцгеймера понижается.

Джерело: Medikforum.ru