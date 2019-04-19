Исследование показало, что микробов в мужской бороде оказалось больше, чем в собачьей шерсти



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Ученые советуют отказать от бороды

Мужская борода – вместилище огромного количества микробов, в том числе потенциально опасных. Их в ней больше, чем в шерсти собак, которых выводят гулять на улицу.



О том, что мужские бороды кишат микробами, заявили сотрудники Медицинского центра Хирсланден в Швейцарии. Их мнение по этому поводу опубликовал журнал European Radiology.

Все началось с того, что исследователи решили выяснить, насколько чисты МРТ-сканеры в обычных больницах. Этот интерес был не случайным. По словам ученых, МРТ-аппаратура периодически использоваться для обследования животных, поскольку ветеринарные клиники не располагают собственными сканерами в силу разных причин.

Как ни удивительно, но исследование обнаружило, что аппараты, которые иногда были задействованы для обследования собак, оказались чище тех, что применялись только для процедур с людьми.

После этого специалисты взяли мазки с лица 18 мужчин и с области шеи у 30 собак разных пород, сравнив затем микробный состав образцов. В результате они констатировали: у людей бактериальное «загрязнение» более существенно, чем у животных.

По словам ведущего автора проекта, профессора Андреаса Гуцейта, из 30 домашних собак, которых регулярно выводят гулять на улицу, микробы в небольшом количестве были найдены у 23. В свою очередь, среди участвующих в исследовании бородатых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, высокий уровень микробов в волосяном покрове был зафиксирован абсолютно у всех. Что касается потенциально опасных микроорганизмов, то их обнаружили у 7 из 18 мужчин (38%) и у 4 из 30 собак (13%).

Исследователи советуют сторонникам бороды на лице более тщательно следить за ней, либо вовсе отказаться от нее.

Джерело: Medikforum.ru