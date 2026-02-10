Членкиня МОК зробила скандальну заяву про повернення російських спортсменів

На Олімпіаду-2026 було допущено 13 росіян у нейтральному статусі

Лісаваттракун: Усі сумують за російськими спортсменами

Член МОК від Таїланду Паттхама Лісаваттракун заявила пропагандистам, що міжнародна спортивна спільнота скучила за російськими спортсменами. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала Лісаваттракун

«Терміни повернення російських олімпійців? Ми завжди ставимо собі те саме питання. Усі сумують за російськими спортсменами, кожен відчуває те саме», – заявила Лісаваттракун.

На Олімпіаду-2026 було допущено 13 росіян у нейтральному статусі. Серед них – лижники Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва

Як Коростельов підтримував війну

Савелій Коростельов є рядовим російської армії.

Також він в соціальних мережах лайкав допис з літерою Z, яка є одним з символів російської війни проти України.

Neutral skier Saveliy Korostelev liked a post with the letter Z.



The post was about an event organized by the "ZNANIE" SOCIETY



"ZNANIE" SOCIETY is under sanctions by the EU and Ukraine for its involvement in the kidnapping of Ukrainian children. pic.twitter.com/vZoHizwSD0 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 5, 2026

Військове звання та підтримка війни в соцмережах суперечить нейтральному статусу. Однак, МОК продовжує проводити проросійську політику та допускає до змагань прихильників війни.

Підтримка війни Непряєвою

Влітку 2022 року Дар'я Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 10 лютого відбудеться четвертий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступлять у шести подіях.