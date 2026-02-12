Я знаю, що ми не порушили правила – Гераскевич

Головна Спорт Новини
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: скріншот з відео

Владислав Гераскевич: «Ми на правильній стороні, і я доводитиму це в суді особисто»

Український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Спортсмен, якого дискваліфікували за вшанування пам'яті загиблих колег на шоломі, підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію пресконференції.

Заява атлета з’явилася напередодні вирішального слухання, яке має відбутися в Мілані.

Владислав Гераскевич наголосив, що його жест – «шолом пам’яті» із портретами вбитих Росією спортсменів – є моральним обов’язком, а не політичною пропагандою, у якій його звинувачує МОК.

«Я вважаю, що вся увага, яка була прикована до нас всі ці дні, свідчить про те, що ми на правильній стороні, і це найважливіше. Я нічого не порушив, і через це я піду в арбітражний суд та в інші суди і буду доводити свою правоту», – заявив Гераскевич.

Спортсмен вирішив не обмежуватися дистанційною участю у процесі. Він прибуде до офісу виїзної панелі CAS у Мілані.

Владислав Гераскевич закликав колег по олімпійській збірній не відволікатися на скандал та продовжувати боротьбу за медалі для України.

«Своїм партнерам і партнеркам по збірній я хочу побажати успіхів і сконцентруватися на змаганнях», – підсумував скелетоніст.

Як відомо, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026. 

Захист наполягає на тому, що рішення журі є несправедливим, а зображення загиблих колег на шоломі не є порушенням заборони на політичну пропаганду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив високою державною нагородою – орденом Свободи – відомого українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Нагородження відбулося на тлі гучного міжнародного скандалу, пов'язаного з дискваліфікацією спортсмена на зимових Олімпійських іграх-2026.

Згідно з указом, орден присвоєно за «самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей».

Як відомо, Володимир Зеленський розкритикував МОК через дискваліфікацію українця Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

«Спорт не означає безпам'ятство, а Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру», – заявив Зеленський.

Президент подякував олімпійцю за чітку позицію. За словами глави держави, його шолом – нагадування цілій планеті, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. На думку Зеленського, Гераскевич не порушив жодного правила.

Український президент нагадав, що 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією після повномасштабного вторгнення. Натомість 13 росіян, які поїхали до Італії в статусі нейтральних, за межами олімпійських арен підтримують агресію і окупацію. За словами Зеленського, на дискваліфікацію передусім заслуговують вони.

