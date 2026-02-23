Збірна України з богатирського багатоборства успішно виступила на Кубку світу
Українці здобули низку нагород у Литві
Успішно виступила національна збірна України з богатирського багатоборства на Кубку світу з двоборства лог-ліфт, тяга Old School Strongman Baltic Open Cup у місті Шяуляй (Литва). Про це повідомляє «Главком».
Нагороди здобули:
- Тетяна Давиденко: золото у ваговій категорії до 63 кг та срібло в абсолютному заліку (жінки).
- Валерій Газаєв: золото у абсолютному заліку (Military); срібло у ваговій категорії до 120 кг; бронза у абсолютному заліку (чоловіки). Встановив новий рекорд України у ваговій категорії до 120 кг в сумі триборства – 701 кг.
- Володимир Дубовой: золото у ваговій категорії до 90 кг.
Наші спортсмени представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться з 8 по 10 травня в місті Цхалтубо (Грузія).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
