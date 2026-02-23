Головна Спорт Новини
Збірна України з богатирського багатоборства успішно виступила на Кубку світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Збірна України з богатирського багатоборства успішно виступила на Кубку світу
Наші спортсмени представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться у Грузії

Українці здобули низку нагород у Литві

Успішно виступила національна збірна України з богатирського багатоборства на Кубку світу з двоборства лог-ліфт, тяга Old School Strongman Baltic Open Cup у місті Шяуляй (Литва). Про це повідомляє «Главком».

Нагороди здобули:

  • Тетяна Давиденко: золото у ваговій категорії до 63 кг та срібло в абсолютному заліку (жінки).
  • Валерій Газаєв: золото у абсолютному заліку (Military); срібло у ваговій категорії до 120 кг; бронза у абсолютному заліку (чоловіки). Встановив новий рекорд України у ваговій категорії до 120 кг в сумі триборства – 701 кг.
  • Володимир Дубовой: золото у ваговій категорії до 90 кг.

Наші спортсмени представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться з 8 по 10 травня в місті Цхалтубо (Грузія).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Джерело
Теги: спорт

