Збірна України з богатирського багатоборства успішно виступила на Кубку світу

Українці здобули низку нагород у Литві

Успішно виступила національна збірна України з богатирського багатоборства на Кубку світу з двоборства лог-ліфт, тяга Old School Strongman Baltic Open Cup у місті Шяуляй (Литва). Про це повідомляє «Главком».

Нагороди здобули:

Тетяна Давиденко: золото у ваговій категорії до 63 кг та срібло в абсолютному заліку (жінки).

Валерій Газаєв: золото у абсолютному заліку (Military); срібло у ваговій категорії до 120 кг; бронза у абсолютному заліку (чоловіки). Встановив новий рекорд України у ваговій категорії до 120 кг в сумі триборства – 701 кг.

Володимир Дубовой: золото у ваговій категорії до 90 кг.

Наші спортсмени представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться з 8 по 10 травня в місті Цхалтубо (Грузія).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце