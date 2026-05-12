Прем’єра Нідерландів під час купання ужалила невідома морська істота

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен потрапив у лікарню через укус невідомої морської істоти

Очільника уряду Нідерландів Роба Джеттена ненадовго госпіталізували до лікарні на острові Бонайре (Карибські Нідерланди). Інцидент стався під час відпочинку на морі, коли посадовця уколола невідома морська істота. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве телебачення та пост прем'єр-міністра у соцмережі.

Під час купання в морі Джеттен відчув укол, який спровокував гостру алергічну реакцію. Що саме вжалило прем'єр-міністра – наразі залишається невідомим.

Медики лікарні Бонайре надали політику екстрену допомогу. Серйозних наслідків для його здоров'я вдалося уникнути. Вже за кілька годин лікарі дозволили Джеттену залишити медичний заклад

«Після сильної алергічної реакції мене на кілька годин довелося госпіталізувати до лікарні. Завдяки чудовому догляду від Fundashon Mariadal я почуваюся набагато краще і можу з дещо зміненим графіком усе ж продовжити робочий візит на Бонайре», – написав у соцмережі прем'єр Нідердандів.

Попри швидке одужання, інцидент змусив урядовця суттєво скоригувати програму свого офіційного візиту до карибських територій:

Джеттен був змушений пропустити запланований робочий сніданок із Виконавчою радою острова Бонайре.

Прем'єр не зміг відвідати Державний орган сільського господарства, тваринництва та рибальства.

«Главком» писав, що круїзний лайнер із хантавірусом прибув до Канарських островів. На борту судна зафіксовано спалах небезпечного хантавірусу, що змусило іспанську владу та європейські медичні служби запровадити безпрецедентні заходи безпеки під час евакуації пасажирів. Пасажирів, які наразі не мають видимих симптомів хвороби, доправляють на берег невеликими човнами. З порту їх перевозять закритими автобусами до головного аеропорту Тенерифе, звідки вони відразу вилітають спецрейсами до своїх країн. Перед посадкою на літаки всі пасажири проходять обов’язкове тестування від органів охорони здоров'я Іспанії.

Зауважимо, хантавірус потрапляє до людини виключно від гризунів: через вдихання пилу із засохлими виділеннями мишей чи щурів, через заражені поверхні або їжу. Від людини до людини він майже не передається. Існує лише один різновид – штам Андес, що циркулює в Аргентині та Чилі, – для якого зафіксована передача між людьми, але навіть він поширюється значно важче, ніж будь-який респіраторний вірус.