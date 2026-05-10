Нова терапія у боротьбі з раком приголомшила вчених результатами

CAR-T лікування може бути точковим, воно атакує саме рак, а не весь організм

Після ремісії актора Сема Нілла дослідники назвали CAR-T терапію «головною зброєю майбутнього» у боротьбі з раком

Новий метод лікування раку – CAR-T-клітинна терапія викликає дедалі більше захоплення серед учених та лікарів. Після того як актор Сем Нілл, який відомий роллю доктора Алана Ґранта у фільмах «Парк Юрського періоду», повідомив про ремісію раку третьої стадії після участі у клінічному випробуванні в Австралії, увага до технології різко зросла. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Імунологиня Місті Дженкінс назвала терапію «змінювачем гри» у боротьбі з онкологією.

«Це такий захопливий час для імунотерапії раку, тому що я справді відчуваю, що ми лише трохи розкрили можливості», – сказала вона.

Як працює нова терапія

CAR-T-терапія допомагає імунній системі людини самостійно знаходити та знищувати рак.

У пацієнта беруть Т-клітини та генетично змінюють їх у лабораторії, додаючи своєрідний «GPS» для пошуку ракових клітин. Після цього клітини повертають в організм, де вони починають атакувати пухлину.

У чому головна перевага

На відміну від хіміотерапії, CAR-T лікування може бути точковим, воно атакує саме рак, а не весь організм.

Ще одна перевага – тривалий захист від повернення хвороби. Вчені нагадують про Емілі Вайтхед – першу дитину, яка отримала таке лікування ще у 2012 році. Її рак досі не повернувся.

Наразі терапію вже застосовують проти деяких видів раку крові, а тепер науковці намагаються адаптувати її для боротьби із раком мозку, грудей та простати.

Вчені вже говорять про новий етап у лікуванні раку

Дослідники визнають: попереду ще багато проблем, особливо через надзвичайно високу вартість терапії, яка може перевищувати сотні тисяч доларів.

Втім, науковці переконані, що технологія лише починає розкривати свій потенціал.

«Надія виправдана, але нетерпіння також», – каже дослідник Мате Біро.

Вчені вже тестують новий формат лікування, де організм сам зможе виробляти CAR-T-клітини після спеціальної ін’єкції.