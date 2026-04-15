«Моя перша любов – книжка». 100-річна довгожителька з Тернопільщини цитує Шевченка напам’ять та співає

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Мирослава Жминда цитує твори українських письменників напам'ять
Довгожителька розповіла історію свого життя та поділилася своїм захопленням

Мешканці Тернопільщині Мирославі Жминді 21 квітня виповниться 101 рік. Поважний вік не заважає довгожительці розповідати вірші українських письменників напам’ять. Найбільше довгожителька любить творчість поета Тараса Шевченка. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Тернопіль.

Мирослава Жминда полюбляє читати вночі. Поезія – одне із захоплень довгожительки. «Я ночами сиджу читаю. Перша година ночі, вечерю зготувала, чоловік ліг спати, а я книжку в руки й читаю. То була моя любов перша – книжка», – розповіла жінка.

Пенсіонерка пам’ятає чимало творів українських письменників напам’ять та може їх розповісти. Також вона співає народні пісні. Мирослава Жминда є поціновувачкою творів Тараса Шевченка.

Довгожителька народилася в багатодітній родині, тому весь час мала працювати. Через це вона відклала свою мрію вступити до університету. «Я хотіла поступати в інститут, але тяжко було, тому що батько й мати працювали по господарстві, було нас п’ятеро дітей, поля було трохи, так що було, коло чого робити і я мусила працювати», – поділилася жінка.

Мирослава Жминда любить читати
Мирослава Жминда любить читати
Крім тяжкої праці в юні роки, в 17 років Мирослава Жминда пережила Другу світову війну. Вона розповіла, як ховалася від німців та рятувалася з родиною. «Тут російські гармати били, а тут німці в Тернополі. Було дуже важко. Сусідські діти, батьки з дітьми своїми приходили до нас і в нас ночували, бо в нас був підвал під хатою. Тато приніс нам соломи, там постелив», – пригадала пенсіонерка.

Також довгожителька висловилася про нинішню війну в Україні: «А зараз знов війна – велика, страшна війна. Окупанти хочуть нас знищити, український народ, але ми не здамося ніколи. Україна як була, так і буде нашою Батьківщиною навіки. Прошу в Бога, щоби Бог дав здоров’я для наших воїнів, мир і спокій для нашого народу».

Мирославі Жминді 21 квітня виповнить 101 рік
Мирославі Жминді 21 квітня виповнить 101 рік
Нещодавно, 12 квітня українці святкували Великдень. Мирослава Жминда поділилася своїми спогадами, як вона в молоді роки відзначала Христове Воскресіння. «Мама готувала на свята, складала на стіл. Ставили насамперед паску, тоді бабки, а тоді шинку, ковбасу, сир. Колись не йшли святити, а ставили на столи й до кожної хати приходив священник і окроплював на столі», – сказала тернополянка.

Після служби місцеві мешканці Великих Гаїв, що на Тернопільщині, де народилася та живе довгожителька, йшли святкувати гуртом світле свято Великодня. «А ми біля церкви виводили ягілки. Відправилася вечірня, і ми йшли на вечірню ягілочку. Бралися ми одна за одну, одна, друга і так вздовж від церкви йшли ми аж до кінця Гаїв. Перейшли ми там одною стороною, тоді йдем другою стороною. Помолилися і додому. А хлопці дзвонять ще далі. Дзвони не переставали бити до півночі. Колись були свята, весело, співали, танцювали», – розповіла 100-річна жінка.

Нагадаємо, у Луцьку свій 101 день народження відзначив ветеран Другої світової війни Олексій Ліхторович. Довгожитель попри свій поважний вік дотримується активного способу життя та слідкує за новинами у світі. Син довгожителя розповів, як його батько відреагував на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами чоловіка, ветеран заявив про бажання «поквитатися із Путіним».

