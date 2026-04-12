Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Які продукти та напої покращують сон?

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: The New York Times

Незадовго до сну краще уникати гострої або жирної їжі

Пошук «чарівної пігулки» для сну у вигляді їжі чи напоїв – тема надзвичайно популярна, від бабусиного теплого молока до сучасних трендових «моктейлів». Проте експерти наголошують: наукові дослідження в цій галузі лише розпочинаються, і одного магічного інгредієнта не існує. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Натомість ключову роль відіграє ваш раціон у цілому. Ось основні висновки нутриціологів та експертів зі сну.

Що може сприяти кращому сну?

Хоча багато досліджень проводилися на невеликих групах і іноді фінансувалися виробниками, певні продукти демонструють потенційну користь:

  • Вишневий сік: дорослі, які пили дві порції на день, спали довше та рідше прокидалися;
  • Продукти з природним мелатоніном: помідори (з’їдені за дві години до сну), ківі (за годину), волоські горіхи, рис, овес, фісташки та деякі гриби допомагають мозку отримати сигнал про час відпочинку;
  • Джерела триптофану: ця амінокислота необхідна для вироблення мелатоніну. Окрім індички, вона міститься в курці, рибі, сирі, тофу та білій квасолі;
  • Мікроелементи: для перетворення триптофану на мелатонін організму потрібні фолат, вітамін B6, цинк і магній.

Найкраща стратегія – дотримання середземноморської дієти. Раціон, багатий на фрукти, овочі, цільнозернові продукти та корисні жири (оливкова олія, лосось), корелює зі зниженням ризику безсоння та зменшенням запальних процесів у тілі.

Що може завадити вашому відпочинку?

Те, що ви їсте, може не лише допомагати, а й активно руйнувати структуру сну:

  • Ультраоброблені продукти та цукор: високе споживання насичених жирів і рафінованих вуглеводів пов’язують із менш глибоким і переривчастим сном. Виникає замкнене коло: поганий сон посилює тягу до нездорової їжі, яка потім знову погіршує сон;
  • Гостра та жирна їжа: вживання таких страв безпосередньо перед сном може викликати печію;
  • Солона їжа: надлишок солі змушує пити більше води, що призводить до частих нічних пробуджень для візитів до туалету;
  • Кофеїн: з віком здатність організму переробляти кофеїн сповільнюється. Фахівці радять вживати основну дозу кави або чаю до 14:00.

Замість пошуку окремих «суперфудів», лікарі рекомендують зосередитися на стабільному графіку харчування та фізичній активності. Здоровий раціон протягом усього дня є значно ефективнішим для якісного нічного відпочинку, ніж будь-який напій, випитий безпосередньо перед тим, як лягти в ліжко.

Як відомо, різний час сну в будні та вихідні подвоює ризик інфаркту та інсульту. Нове дослідження вчених із Фінляндії виявило критичний зв’язок між графіком засинання та здоров’ям серцево-судинної системи. 

Фінські дослідники довели: стабільний режим рятує серце навіть краще за тривалий, але хаотичний відпочинок.

Теги: продукти харчування сон здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua