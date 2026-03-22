Українка розповіла про дивні побутові звички у китайських селах

У селі практично немає чітких меж приватності: двори часто не огороджені

Українка на ім’я Аріна, яка вже кілька років живе в Китаї, поділилася своїм досвідом життя в сільській місцевості разом із родиною чоловіка. Як інформує «Главком», у своєму блозі дівчина розповіла про побут і традиції, які здивували її найбільше. Адже у китайських селах особливо відчутний вплив старших членів родини та збереження давніх звичаїв.

Однією з перших несподіванок для неї став дуже ранній підйом. Аріна каже, що її регулярно будять близько п’ятої-шостої ранку, хоча, на її думку, у цьому немає особливої потреби – після пробудження всі просто проводять час без конкретних справ. Вона зізнається:

«Я прокидаюся і просто сиджу. Який сенс нас так рано будити?».

Ще однією незвичною особливістю став суворий режим харчування. У родині чітко дотримуються графіка прийомів їжі, і жодних перекусів між ними не передбачено. Якщо пропустити сніданок, доведеться чекати до обіду, адже їжу готують лише на один раз і не залишають про запас.

Відсутність особистого простору також стала серйозним викликом. Українка пояснює, що в селі практично немає чітких меж приватності: двори часто не огороджені, а люди можуть без попередження заходити або просто спостерігати за тим, що відбувається на вашому обійсті. Вона зазначає, що місцеві не бачать у цьому проблеми, хоча для неї це викликає дискомфорт. За її словами, «будь-хто може зайти до тебе в двір… і просто дивитися, хто що робить», і така поведінка вважається нормальною.

Особливе місце в культурі займає їжа. Аріна розповідає, що відмовитися від частування практично неможливо, адже це може образити господарів. Родичі чоловіка постійно підкладають їжу в її тарілку, навіть коли вона вже не голодна. Вона згадує, що одного разу це дійшло до крайнощів і вона не змогла стримати емоцій.

«Я просто вже розплакалася», – каже дівчина, описуючи ситуацію, коли її змушували їсти понад міру.

У сім’ї також панує чітка ієрархія: ключові рішення ухвалюють старші, і молодші рідко можуть їм заперечити. Це стосується навіть особистих подій. Аріна розповіла, що під час підготовки до весілля вона практично не мала можливості впливати на процес, оскільки всі рішення приймали батьки та старші родичі її чоловіка.

Дивними для неї виявилися й деякі поведінкові норми за столом. Зокрема, відрижка після їжі вважається ознакою того, що страва сподобалася. Проте для українки це залишається неприйнятним, особливо коли це відбувається поруч.

Ще одна деталь, яка її шокувала, – звичка викидати харчові відходи просто на підлогу під час прийому їжі. Кістки, серветки та інше сміття не збирають окремо, що для неї виглядає незвично навіть після тривалого життя в країні.

Попри всі труднощі, Аріна продовжує адаптуватися до нового середовища, але визнає, що деякі речі так і залишаються складними для прийняття.

