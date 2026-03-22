Українка розповіла про дивні побутові звички у китайських селах

фото: скріншот із відео

Українка на ім’я Аріна, яка вже кілька років живе в Китаї, поділилася своїм досвідом життя в сільській місцевості разом із родиною чоловіка. Як інформує «Главком», у своєму блозі дівчина розповіла про побут і традиції, які здивували її найбільше. Адже у китайських селах особливо відчутний вплив старших членів родини та збереження давніх звичаїв.

Однією з перших несподіванок для неї став дуже ранній підйом. Аріна каже, що її регулярно будять близько п’ятої-шостої ранку, хоча, на її думку, у цьому немає особливої потреби – після пробудження всі просто проводять час без конкретних справ. Вона зізнається:

«Я прокидаюся і просто сиджу. Який сенс нас так рано будити?».

Ще однією незвичною особливістю став суворий режим харчування. У родині чітко дотримуються графіка прийомів їжі, і жодних перекусів між ними не передбачено. Якщо пропустити сніданок, доведеться чекати до обіду, адже їжу готують лише на один раз і не залишають про запас.

Відсутність особистого простору також стала серйозним викликом. Українка пояснює, що в селі практично немає чітких меж приватності: двори часто не огороджені, а люди можуть без попередження заходити або просто спостерігати за тим, що відбувається на вашому обійсті. Вона зазначає, що місцеві не бачать у цьому проблеми, хоча для неї це викликає дискомфорт. За її словами, «будь-хто може зайти до тебе в двір… і просто дивитися, хто що робить», і така поведінка вважається нормальною.

Особливе місце в культурі займає їжа. Аріна розповідає, що відмовитися від частування практично неможливо, адже це може образити господарів. Родичі чоловіка постійно підкладають їжу в її тарілку, навіть коли вона вже не голодна. Вона згадує, що одного разу це дійшло до крайнощів і вона не змогла стримати емоцій.

«Я просто вже розплакалася», – каже дівчина, описуючи ситуацію, коли її змушували їсти понад міру.

У сім’ї також панує чітка ієрархія: ключові рішення ухвалюють старші, і молодші рідко можуть їм заперечити. Це стосується навіть особистих подій. Аріна розповіла, що під час підготовки до весілля вона практично не мала можливості впливати на процес, оскільки всі рішення приймали батьки та старші родичі її чоловіка.

Дивними для неї виявилися й деякі поведінкові норми за столом. Зокрема, відрижка після їжі вважається ознакою того, що страва сподобалася. Проте для українки це залишається неприйнятним, особливо коли це відбувається поруч.

Ще одна деталь, яка її шокувала, – звичка викидати харчові відходи просто на підлогу під час прийому їжі. Кістки, серветки та інше сміття не збирають окремо, що для неї виглядає незвично навіть після тривалого життя в країні.

Попри всі труднощі, Аріна продовжує адаптуватися до нового середовища, але визнає, що деякі речі так і залишаються складними для прийняття.

Нагадаємо, у мережі користувачі стверджують, що в Німеччині можна отримати штраф за найменше порушення. Однак українка Валентина Нечаєва розкрила правду про штрафи у Німеччині та розповіді, як в цій країні насправді ставляться до порушень.

Раніше біженка з України, яка виїхала у 2026 році з чоловіком та сином до Австрії, розповіла про умови прийняття біженців в цій країні. Українка розповіла, як шукати житло та що варто знати перед переїздом до Австрії. За її словами, центр прийняття біженців у Відні закритий. Тому звернутися туди не вийде.

До слова, українка Еліна назвала суми витрат для життя в Каліфорнії та розповіла, що лише оренда житла в США коштує $1 800 тис. Водночас інші витрати для життя у Штатах потребують ще більше. Українка живе у столиці штату Каліфорнія місті Сакраменто разм із чоловіком, пара витрачає близько $1 200 тис. на їжу для двох осіб.

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 13 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 березня 2026: традиції та молитва
12 березня, 22:00
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:00
МВС заявляє, що мережею знову ширять старий фейк
Водіїв без електронної страховки штрафуватимуть? МВС спростувало чутки
6 березня, 07:47
Яке релігійне свято відзначається 6 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 березня 2026: традиції та молитва
5 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
27 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
24 лютого, 22:00
Світ остаточно перестав бути двомірним
Україна між трьома центрами сили: яку стратегію обрати?
24 лютого, 16:56
Reuters: Іран веде фінальні переговори з Китаєм щодо ракет CM-302
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
24 лютого, 15:55
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:00

104-річна американка розкрила секрети свого довголіття
104-річна американка розкрила секрети свого довголіття
Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)
Пальми, що квітнуть раз у житті. У Бразилії сталося рідкісне явище (фото)
Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian
Війна на Близькому Сході знову зажене світ на дистанційку? Аналіз The Guardian
Помер актор серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» Ніколас Брендон
Помер актор серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» Ніколас Брендон
Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном
Кронпринцеса Норвегії відверто розповіла про свої зв'язки з Епштейном

Новини

Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Сьогодні, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
