Великодній кошик. Скільки коштують яйця у столичних супермаркетах: огляд цін

Традиційно найдешевшими є нефасовані яйця у лотках по 30 штук. На фото – ціни в «Екомаркеті»

Минулого року мережі супермаркетів активно знижували ціни за тиждень до свята, цьогоріч акцій на яйця майже немає

Цієї неділі, 12 квітня, українці святкуватимуть Великдень. Одним із головних продуктів святкового столу традиційно є яйця. «Главком» перевірив актуальні цінники у супермаркетах столиці та порівняв їх із минулорічними.

Моніторинг цін у мережі «Екомаркет»

У магазинах мережі ціна суттєво варіюється залежно від виробника, категорії та фасування:

Нефасовані яйця (категорія С1) – 68,90 грн за дес..

Яйця «Свіжак» (категорія С2) – 80,90 грн за 10 шт.

Яйця «Свіжак» (категорія С1) – 89,90 грн за 10 шт.

Яйця «Свіжак» (категорія С0) – 99,90 грн за 10 шт.

Яйця «Ясенсвіт» (розмір С0, добірні) – 89,60 грн за 10 шт.

Яйця «Ясенсвіт» (розмір С1) – 87,50 грн за 10 шт.

Ціни на яйця у мережі «Екомаркет» фото: glavcom.ua

Для порівняння, напередодні минулорічного Великодня нефасовані яйця категорії С1 у мережі «Екомаркет» коштували 44,80 грн за дес. Таким чином, лише за цією позицією подорожчання склало понад 53%.

Ціни на яйця у мережі «Варус»

Асортимент у цій мережі демонструє гнучкість: тут можна знайти як відносно бюджетні пропозиції, так і преміальні категорії яєць:

Яйце куряче столове нефасоване категорія С2 – 56,90 грн за дес., категорія С0 – 71,90 грн за дес.

Яйця «Від доброї курки» категорія С2 – 69,80 грн за дес.., категорія С0 – 79,40 грн за дес.

Яйця «Ясенсвіт Фермерські» категорія С1 – 76,40 грн за 10 шт.

Яйця «Ясенсвіт» категорія С1 – 83,90 грн за 10 шт., різновагові – 84,90 грн за 10 шт.

Яйця «Zlata Kladka» категорія С1 – 83,90 грн за 10 шт.

Яйця «Квочка» категорія С1 – 85,90 грн за 10 шт.

Ціна нефасованих яєць у мережі супермаркетів «Варус» скриншот з сайту varus.ua

Порівняння з минулим роком: головна відмінність поточного сезону – майже повна відсутність передсвяткових акцій. Якщо минулого року нефасоване яйце категорії С0 можна було придбати за вигідною акційною ціною 58,90 грн, то цьогоріч воно коштує вже 71,90 грн без знижок.

Найбільш помітна зміна торкнулася марки «Від доброї курки». Цікаво, що категорія С2 за рік зберегла свою ціну на рівні 69,80 грн. Проте категорія С0 цієї ж марки продемонструвала стрімкий стрибок: якщо минулої весни завдяки акціям ціна становила 49,40 грн, то тепер вона зросла до 79,40 грн. Таким чином, реальна вартість для покупця збільшилася на 60%.

Ціни у мережі «Фора»

У магазинах цієї мережі ціновий діапазон досить широкий: від бюджетних нефасованих варіантів до преміальних упаковок великого формату.

Нефасовані яйця (категорії С1/С0): 64,70 грн за десяток.

Яйця «Зірковий вибір» (категорія С1): 76,90 грн за 10 шт.

Яйця «Зірковий вибір» (категорія С0): 79,90 грн за 10 шт.

Яйця «Свіжак» (категорія C2): 71,90 грн за 10 шт.

Яйця «Ясенсвіт Mixed» (різновагові): 86,90 грн за 10 шт.

Яйця «Ясенсвіт» «Для духмяних пирогів», 15 шт/уп: 128,50 грн.

Яйця «Квочка» (XL відбірні СВ): 99,90 грн – це найдорожча пропозиція в мережі.

Ціна на яйця у «Форі» скриншот з сайту fora.ua

Порівняння з минулим роком: тенденція до здорожчання помітна навіть у бюджетному сегменті. Минулої весни нефасовані яйця категорій С1/С0 у «Форі» можна було придбати за 53 грн, що на 22% менше за поточну ціну. Також суттєво змінилася вартість брендованої продукції: якщо раніше яйця «Від доброї курки» коштували 68,90 грн, то сьогодні аналогічні позиції інших марок того ж класу стартують від 77-80 грн.

Ціни на яйця у мережі Metro

У гіпермаркетах Metro яйця Aro (категорія С0, 30 шт.) коштують 249,00 грн за упаковку, або 83 грн за десяток.

Яйця Aro (категорія С2, 30 шт.) коштують 229,00 грн за упаковку, або 76,30 грн за десяток. Яйця Metro Chef (категорія C0, 18 шт.)коштують 149,00 грн за упаковку, або 84,50 грн за упаковку 10 шт.

Яйця «Квочка» (XL відбірні СВ, 10 шт.)коштують 102,96 грн, це найдорожча пропозиція в мережі.

скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro

Порівняння з минулим роком: різниця в ціні у цій мережі є чи не найбільш разючою. Напередодні Великодня-2025 упаковку з 30 шт. категорії С1 у Metro можна було придбати за 119,90 грн (зараз аналогічний об'єм коштує 229–249 грн). Також суттєво змінилася вартість власної марки ритейлера: якщо минулоріч яйця Metro Chef вищої категорії коштували 49,90 грн за десяток, то сьогодні їхня ціна зросла до 84,50 грн.

Нагадаємо, у 2026 році традиційна великодня паска в Україні знову подорожчала. Попри певні дефляційні процеси в окремих категоріях, загальний ринок демонструє зростання в межах 10-15%. Це відображає загальну динаміку інфляції на ринку продуктів харчування та ріст виробничих витрат.

Паска є лише основним елементом святкового столу. Загалом вартість середнього великоднього кошика (включаючи м'ясні вироби, сири, яйця та хрін) у 2026 році становить 1900-2000 грн. Це приблизно на 14–15% дорожче, ніж у 2025-му.