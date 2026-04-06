Головна Київ Новини
search button user button menu button

Великодній кошик. Скільки коштують яйця у столичних супермаркетах: огляд цін

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Традиційно найдешевшими є нефасовані яйця у лотках по 30 штук. На фото – ціни в «Екомаркеті»
фото: glavcom.ua

Минулого року мережі супермаркетів активно знижували ціни за тиждень до свята, цьогоріч акцій на яйця майже немає

Цієї неділі, 12 квітня, українці святкуватимуть Великдень. Одним із головних продуктів святкового столу традиційно є яйця. «Главком» перевірив актуальні цінники у супермаркетах столиці та порівняв їх із минулорічними.

Моніторинг цін у мережі «Екомаркет»

У магазинах мережі ціна суттєво варіюється залежно від виробника, категорії та фасування:

  • Нефасовані яйця (категорія С1) – 68,90 грн за дес..
  • Яйця «Свіжак» (категорія С2) – 80,90 грн за 10 шт.
  • Яйця «Свіжак» (категорія С1) – 89,90 грн за 10 шт.
  • Яйця «Свіжак» (категорія С0) – 99,90 грн за 10 шт.
  • Яйця «Ясенсвіт» (розмір С0, добірні) – 89,60 грн за 10 шт.
  • Яйця «Ясенсвіт» (розмір С1) – 87,50 грн за 10 шт.
фото: glavcom.ua
фото: glavcom.ua

Для порівняння, напередодні минулорічного Великодня нефасовані яйця категорії С1 у мережі «Екомаркет» коштували 44,80 грн за дес. Таким чином, лише за цією позицією подорожчання склало понад 53%.

Ціни на яйця у мережі «Варус»

Асортимент у цій мережі демонструє гнучкість: тут можна знайти як відносно бюджетні пропозиції, так і преміальні категорії яєць:

  • Яйце куряче столове нефасоване категорія С2 – 56,90 грн за дес., категорія С0 – 71,90 грн за дес.
  • Яйця «Від доброї курки» категорія С2 – 69,80 грн за дес.., категорія С0 – 79,40 грн за дес.
  • Яйця «Ясенсвіт Фермерські» категорія С1 – 76,40 грн за 10 шт.
  • Яйця «Ясенсвіт» категорія С1 – 83,90 грн за 10 шт., різновагові – 84,90 грн за 10 шт.
  • Яйця «Zlata Kladka» категорія С1 – 83,90 грн за 10 шт. 
  • Яйця «Квочка» категорія С1 – 85,90 грн за 10 шт.
скриншот з сайту varus.ua
скриншот з сайту varus.ua
скриншот з сайту varus.ua
скриншот з сайту varus.ua

Порівняння з минулим роком: головна відмінність поточного сезону – майже повна відсутність передсвяткових акцій. Якщо минулого року нефасоване яйце категорії С0 можна було придбати за вигідною акційною ціною 58,90 грн, то цьогоріч воно коштує вже 71,90 грн без знижок.

Найбільш помітна зміна торкнулася марки «Від доброї курки». Цікаво, що категорія С2 за рік зберегла свою ціну на рівні 69,80 грн. Проте категорія С0 цієї ж марки продемонструвала стрімкий стрибок: якщо минулої весни завдяки акціям ціна становила 49,40 грн, то тепер вона зросла до 79,40 грн. Таким чином, реальна вартість для покупця збільшилася на 60%.

Ціни у мережі «Фора»

У магазинах цієї мережі ціновий діапазон досить широкий: від бюджетних нефасованих варіантів до преміальних упаковок великого формату.

  • Нефасовані яйця (категорії С1/С0): 64,70 грн за десяток.
  • Яйця «Зірковий вибір» (категорія С1): 76,90 грн за 10 шт.
  • Яйця «Зірковий вибір» (категорія С0): 79,90 грн за 10 шт.
  • Яйця «Свіжак» (категорія C2): 71,90 грн за 10 шт.
  • Яйця «Ясенсвіт Mixed» (різновагові): 86,90 грн за 10 шт.
  • Яйця «Ясенсвіт» «Для духмяних пирогів», 15 шт/уп: 128,50 грн.
  • Яйця «Квочка» (XL відбірні СВ): 99,90 грн – це найдорожча пропозиція в мережі.
скриншот з сайту fora.ua
скриншот з сайту мережі супермаркетів «Фора»

Порівняння з минулим роком: тенденція до здорожчання помітна навіть у бюджетному сегменті. Минулої весни нефасовані яйця категорій С1/С0 у «Форі» можна було придбати за 53 грн, що на 22% менше за поточну ціну. Також суттєво змінилася вартість брендованої продукції: якщо раніше яйця «Від доброї курки» коштували 68,90 грн, то сьогодні аналогічні позиції інших марок того ж класу стартують від 77-80 грн.

Ціни на яйця у мережі  Metro 

У гіпермаркетах Metro яйця Aro (категорія С0, 30 шт.) коштують 249,00 грн за упаковку, або 83 грн за десяток.

Яйця Aro (категорія С2, 30 шт.) коштують 229,00 грн за упаковку, або 76,30 грн за десяток. Яйця Metro Chef (категорія C0, 18 шт.)коштують 149,00 грн за упаковку, або 84,50 грн за упаковку 10 шт.

Яйця «Квочка» (XL відбірні СВ, 10 шт.)коштують 102,96 грн, це найдорожча пропозиція в мережі.

скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro
скриншот з сайту мережі супермаркетів Metro
Порівняння з минулим роком: різниця в ціні у цій мережі є чи не найбільш разючою. Напередодні Великодня-2025 упаковку з 30 шт. категорії С1 у Metro можна було придбати за 119,90 грн (зараз аналогічний об'єм коштує 229–249 грн). Також суттєво змінилася вартість власної марки ритейлера: якщо минулоріч яйця Metro Chef вищої категорії коштували 49,90 грн за десяток, то сьогодні їхня ціна зросла до 84,50 грн.

Нагадаємо, у 2026 році традиційна великодня паска в Україні знову подорожчала. Попри певні дефляційні процеси в окремих категоріях, загальний ринок демонструє зростання в межах 10-15%. Це відображає загальну динаміку інфляції на ринку продуктів харчування та ріст виробничих витрат.

Паска є лише основним елементом святкового столу. Загалом вартість середнього великоднього кошика (включаючи м'ясні вироби, сири, яйця та хрін) у 2026 році становить 1900-2000 грн. Це приблизно на 14–15% дорожче, ніж у 2025-му.

Читайте також:

Теги: Київ продукти супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
Росія атакувала Київ ракетами та дронами: наслідки (оновлено)
7 березня, 07:29
У зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти Київводоканалу
У чотирьох районах столиці слабкий тиск води через аварійні відключення
9 березня, 12:27
У Києві на кризі врятовано матір із дитиною
У Києві на кризі врятовано матір із дитиною
17 березня, 23:58
У Києві Рої Розенбліт очолить ізраїльське посольство
Стало відомо, коли в Україну приїде новий посол Ізраїлю
19 березня, 16:04
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
23 березня, 02:35
Київ пропонує спростити допуск до додаткової сесії НМТ-2026 через безпекову ситуацію
НМТ після безсонних ночей в укритті: Київ закликає змінити правила тестування у 2026 році
24 березня, 13:59
Шляховики перепрошують за тимчасові незручності
Рух вулицею Кирилівською частково обмежено через ремонт дорожнього покриття
1 квiтня, 08:58
Наближчим часом ринок кав'ярень стане зовсім іншим, вважає експертка
Столичні кав'ярні косить епідемія? Експертка пояснила причини масового закриття вуличних закладів
1 квiтня, 11:17
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
3 квiтня, 04:25

Новини

ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)
ДТП на трасі Київ-Овруч: після зіткнення автівки перетворилися на брухт (фото)
У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua