Кардіолог назвав популярний перекус, який може нашкодити серцю

Перекуси не заборонені, але вони повинні бути передусім корисні

Іноді ми вважаємо, що найкращий спосіб дбати про здоров'я – їсти тричі на день і уникати перекусів. Але, на думку доктора медичних наук, кардіолога Ларса Сондергаарда, корисні перекуси заслуговують на те, щоб бути в раціоні. Як інформує «Главком», про це пише Parade.

«Перекуси, безумовно, потрібні для здоров'я серця. Усе зводиться до того, до чого ви тягнетеся. Перекус не обов’язково має бути чіпсами чи цукерками», – каже Сондергаард.

Лікар погоджується, що ці закуски справді зручні, їх скрізь можна купити, легко зберігати і споживати тоді, коли нашому організму потрібне пальне. Однак, наголошує, перекуси мають бути перш за все здорові.

«Це можуть бути прості фрукти, які можна швидко взяти із собою, наприклад банани, смачні овочі, як-от молода морква або жменя горіхів чи насіння. Перекусом також може бути зварене круто яйце, шматочок темного шоколаду або навіть скибочка цільнозернового тосту з невеликою кількістю горіхового масла», – пояснив кардіолог.

Натрій, цукор та холестерин: приховані загрози

Тим часом, за його словами, від деяких продуктів краще утриматися. Зокрема експерт назвав багатий на білок варіант перекусу, якого він особисто уникає і радить пацієнтам так робити.

«В’ялене м’ясо – це дивовижна закуска, з якою люди можуть переборщити. Його рекламують як високобілковий варіант для швидкого вживання, і це частково правда», – каже Сондергаард.

Один великий шматок в'яленого м'яса справді містить майже сім грамів білка, але важливо звертати увагу й на інші характеристики.

«По-перше, в’ялене м’ясо часто містить дуже багато натрію, який, якщо його вживати у великій кількості або занадто часто, може підвищити кров’яний тиск, що зрештою створить більше навантаження на серце та збільшить ризик серцевого нападу й інсульту», – розповів лікар.

У статті йдеться, що великий шматок в'яленої яловичої вирізки містить 356 мг натрію. А тим часом Американська асоціація серця рекомендує обмежити споживання солі до 2300 мг на день, а в ідеалі – до 1500 мг.

Крім того, за словами Сондергаарда, більшість в’яленого м’яса на ринку має доданий цукор, який може підвищувати рівень тригліцеридів – типу жиру, що міститься в крові, і з часом сприяти утворенню бляшок в артеріях.

Також велика порція в'яленої яловичини містить близько 2,16 грама насичених жирів, які підвищують рівень ліпопротеїнів низької щільності, або «поганого» холестерину, що є основною причиною серцевих захворювань, пояснив кардіолог.

Як контролювати порції та уникати ризиків

Американська асоціація серця рекомендує обмежити споживання насичених жирів до 13 грамів (близько 120 калорій), якщо ви дотримуєтеся дієти в 2000 калорій.

«Я раджу пацієнтам обмежувати споживання будь-чого з високим вмістом трансжирів, насичених жирів, рафінованого цукру або натрію. Проблема полягає в тому, що в’ялене м’ясо поєднує всі три ці фактори у відносно невеликій порції», – каже лікар.

Також в'ялене м'ясо виготовлене таким чином, що воно дуже смачне, тому, «коли ви починаєте його їсти, важко зупинитися», розповів Сондергаард.

«Пацієнтам, яким важко контролювати порції, особливо коли йдеться про солоні, пікантні закуски, я раджу уникати купівлі сімейного пакета, а натомість купувати упаковку розміром зі снек», – пояснює він.

За словами лікаря, ті, хто не має проблем із серцем, можуть час від часу насолоджуватися шматочком в’яленого м’яса, однак тим, у кого високий кров’яний тиск, високий рівень холестерину або є захворювання серця, їсти цей перекус можна вкрай рідко й у жодному разі не щодня.

Топ-3 корисних перекуси від кардіолога

Перекуси можуть бути на 100% частиною здорового для серця харчування, зазначив Сондергаард.

«Мої три улюблені перекуси – це чорниця, темний шоколад і рибні консерви. Чорниця та темний шоколад містять багато антиоксидантів, які можуть допомогти підтримувати здоровий кров’яний тиск, а також мають індивідуальний вплив на зниження рівня «поганого» холестерину», – пояснив він.

Темний шоколад, як свідчить дослідження, опубліковане у National Library of Medicine, містить флавоноїди, які теж можуть підтримувати здоров'я серця. Однак лікар радить пам'ятати про вміст жиру та калорій: при збалансованому раціоні достатньо буде порції вагою 30 г.

«Рибні консерви зазвичай містять багато омега-3 жирних кислот, які наш організм не може виробляти самостійно. Ці типи жирних кислот також можуть допомогти знизити кров’яний тиск і позитивно вплинути на загальний стан здоров’я організму», – додав він.

