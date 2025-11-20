Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок

Вчені з'ясували, як сіль впливає на мозок та ризик деменції

Надмірне споживання солі становить серйозну загрозу не тільки серцево-судинній системі, але й здоров'ю мозку, підвищуючи ризик розвитку депресії, тривожності та деменції. Про це пише «Главком» із посиланням на Frontiers in Nutrition.

Норма споживання солі становить до 6 грамів на день, проте більшість людей регулярно перевищує цей ліміт, переважно за рахунок прихованої солі в готових продуктах: ковбасах, соусах, чіпсах та напівфабрикатах.

Великомасштабні наукові дослідження виявили тривожну кореляцію між надлишком солі та психічним здоров'ям. Так, спостереження за сотнями тисяч людей протягом 12 років показало, що звичка постійно досолювати їжу збільшує ризик розвитку депресії на 37%, а тривожності – на 27%. Нейробіологи пояснюють цей механізм тим, що надлишок натрію стимулює вироблення запального білка (IL-17A), що порушує баланс ключових нейромедіаторів, які контролюють настрій.

Не менш руйнівний вплив солі на когнітивні функції. Наукові дані свідчать, що любителі солоної їжі ризику розвитку деменції підвищено на 19-73%. Хронічна гіпертонія, викликана зловживанням сіллю, порушує кровопостачання мозку, призводячи до кисневого голодування та ушкодження нейронів. Додатковим негативним наслідком є ​​збільшення на 23% ризику втрати слуху через порушення рідинного балансу у внутрішньому вусі.

Фахівці підкреслюють, що організм потребує натрію, тому не йдеться про повну відмову від солі. Ключова рекомендація – усвідомлений контроль над її споживанням, поступове скорочення дозування та заміна солі на натуральні спеції та трави. Це дієвий захід для збереження як фізичного, так і ментального здоров'я у довгостроковій перспективі.

До слова, дослідники дійшли висновку, що регулярне та помірне споживання гранату та горіхів має здатність сприяти омолодженню імунної системи людини.