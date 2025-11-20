Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Сіль погіршує когнітивні функції незалежно від артеріального тиску
фото із відкритих джерел

Вчені з'ясували, як сіль впливає на мозок та ризик деменції

Надмірне споживання солі становить серйозну загрозу не тільки серцево-судинній системі, але й здоров'ю мозку, підвищуючи ризик розвитку депресії, тривожності та деменції. Про це пише «Главком» із посиланням на Frontiers in Nutrition.

Норма споживання солі становить до 6 грамів на день, проте більшість людей регулярно перевищує цей ліміт, переважно за рахунок прихованої солі в готових продуктах: ковбасах, соусах, чіпсах та напівфабрикатах.

Великомасштабні наукові дослідження виявили тривожну кореляцію між надлишком солі та психічним здоров'ям. Так, спостереження за сотнями тисяч людей протягом 12 років показало, що звичка постійно досолювати їжу збільшує ризик розвитку депресії на 37%, а тривожності – на 27%. Нейробіологи пояснюють цей механізм тим, що надлишок натрію стимулює вироблення запального білка (IL-17A), що порушує баланс ключових нейромедіаторів, які контролюють настрій.

Не менш руйнівний вплив солі на когнітивні функції. Наукові дані свідчать, що любителі солоної їжі ризику розвитку деменції підвищено на 19-73%. Хронічна гіпертонія, викликана зловживанням сіллю, порушує кровопостачання мозку, призводячи до кисневого голодування та ушкодження нейронів. Додатковим негативним наслідком є ​​збільшення на 23% ризику втрати слуху через порушення рідинного балансу у внутрішньому вусі.

Фахівці підкреслюють, що організм потребує натрію, тому не йдеться про повну відмову від солі. Ключова рекомендація – усвідомлений контроль над її споживанням, поступове скорочення дозування та заміна солі на натуральні спеції та трави. Це дієвий захід для збереження як фізичного, так і ментального здоров'я у довгостроковій перспективі.

До слова, дослідники дійшли висновку, що регулярне та помірне споживання гранату та горіхів має здатність сприяти омолодженню імунної системи людини.

Читайте також:

Теги: здоров'я наука гіпертонія вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старі сонячні панелі використовують для виробництва водню
Вчені перетворили відходи сонячних панелей на паливо – як їм це вдалося
28 жовтня, 19:10
Міжнародні поїздки поширюють стійкі до антибіотиків бактерії
Де найлегше заразитися супербактеріями? Дослідження виявило країни
24 жовтня, 20:11
Запалення ясен назвали неочевидним провісником інсульту
Українцям пояснили новий фактор ризику інсульту
24 жовтня, 16:12
Активність Сонця 31 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня: якою буде сонячна активність
31 жовтня, 07:56
Активність Сонця з 11 по 12 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 листопада: якою буде сонячна активність
11 листопада, 07:00
Старі американські лози повертаються у французькі виноградники
Франція повертає заборонені сорти винограду
12 листопада, 19:27
Золотий перетин – це математичне рівняння, розроблене ще стародавніми греками для вимірювання краси
Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином»
15 листопада, 12:07
Активність Сонця з 17 по 18 листопада 2025 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 листопада: якою буде сонячна активність
17 листопада, 07:15
Гранат та горіхи допомагають клітинам використовувати жирні кислоти
Вчені назвали продукти для омолодження імунітету
17 листопада, 17:04

Здоров'я

Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок
Надлишок солі руйнує мозок? Вчені виявили прямий зв'язок
Степан Гіга у важкому стані: скасовано великий концерт у столиці
Степан Гіга у важкому стані: скасовано великий концерт у столиці
Дієтологи порівняли свіжі фрукти та сухофрукти: що корисніше
Дієтологи порівняли свіжі фрукти та сухофрукти: що корисніше
Нутриціологи назвали найменш шкідливий напій серед алкоголю
Нутриціологи назвали найменш шкідливий напій серед алкоголю
Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад
Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад
Вчені назвали продукти для омолодження імунітету
Вчені назвали продукти для омолодження імунітету

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua