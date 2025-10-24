Українцям пояснили новий фактор ризику інсульту

Нові дослідження показали зв’язок між хронічними проблемами рота та пошкодженням мозку

Вчені з Університету Південної Кароліни встановили, що хронічне запалення ясен підвищує ризик пошкодження білої речовини мозку і може стати фактором інсульту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати дослідження опубліковані у журналі Neurology Open Access (NOA).

Дослідження, опубліковане у журналі Neurology Open Access, охопило 1143 учасників середнього віку 77 років. У 800 з них після стоматологічного огляду виявили захворювання ясен, а МРТ показало більший обсяг пошкоджень білої речовини мозку – 2,83% проти 2,52% у здорових. Навіть з урахуванням віку, тиску, діабету та куріння ризик серйозних змін у мозку у людей із запаленням ясен був на 56% вищим.

Біла речовина мозку відповідає за передачу нервових імпульсів і координацію роботи різних ділянок мозку. Її пошкодження може погіршувати пам’ять, увагу, координацію і підвищувати ймовірність інсульту.

Зі слів керівника дослідження професора Сувіка Сена, результати показують, що хронічне запалення в ротовій порожнині може впливати на судини мозку. Вчений зазначив, що своєчасне лікування захворювань ясен та регулярна гігієна порожнини рота можуть стати важливим заходом профілактики інсульту та вікових порушень роботи мозку.

