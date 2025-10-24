Головна Скотч Здоров'я
Українцям пояснили новий фактор ризику інсульту

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Запалення ясен назвали неочевидним провісником інсульту
фото: pixabay

Нові дослідження показали зв’язок між хронічними проблемами рота та пошкодженням мозку

Вчені з Університету Південної Кароліни встановили, що хронічне запалення ясен підвищує ризик пошкодження білої речовини мозку і може стати фактором інсульту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати дослідження опубліковані у журналі Neurology Open Access (NOA).

Дослідження, опубліковане у журналі Neurology Open Access, охопило 1143 учасників середнього віку 77 років. У 800  з них після стоматологічного огляду виявили захворювання ясен, а МРТ показало більший обсяг пошкоджень білої речовини мозку – 2,83% проти 2,52% у здорових. Навіть з урахуванням віку, тиску, діабету та куріння ризик серйозних змін у мозку у людей із запаленням ясен був на 56% вищим.

Біла речовина мозку відповідає за передачу нервових імпульсів і координацію роботи різних ділянок мозку. Її пошкодження може погіршувати пам’ять, увагу, координацію і підвищувати ймовірність інсульту.

Зі слів керівника дослідження професора Сувіка Сена, результати показують, що хронічне запалення в ротовій порожнині може впливати на судини мозку. Вчений зазначив, що своєчасне лікування захворювань ясен та регулярна гігієна порожнини рота можуть стати важливим заходом профілактики інсульту та вікових порушень роботи мозку.

Нагадаємо, що міжнародна група вчених дослідили клітини мозку та судин людини й миші і виявили нові механізми розвитку інсульту. Вони з’ясували, що атеросклероз, запалення та взаємодія різних клітин судинної стінки значно впливають на ризик крововиливу або ішемії. Результати можуть допомогти створити ефективніші методи профілактики та лікування інсульту.

Емоції здатні вплинути на стан судин людини – найнебезпечнішим для роботи серцево-судинної системи, як встановили вчені, є гнів. Про дослідження вчених з Колумбійського університету пише Journal of the American Heart Association.

інсульт

