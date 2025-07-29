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Бум попиту на напій матча по всьому світу: запаси вичерпуються

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Напої на основі матча стали трендом у кафе по всьому світі
фото із відкритих джерел

Зміна клімату і нові тарифи США для Японії, ймовірно, вплинуть на вартість імпортованої матчі

Мода на японський чай матчу різко збільшила попит у всьому світі та викликала дефіцит цього товару на тлі спеки, поганих урожаїв та американських тарифів. Виробники та продавці стикаються зі зростанням цін та нестачею чаю, а в Японії туристи розкуповують матчу з полиць. Фахівці закликають до усвідомленого споживання та пропонують використовувати хоча б у кулінарії матчі нижчого ґатунку. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Мода на матчу

Глобальний ажіотаж навколо матчі багато в чому завдячує соцмережам: інфлюєнсери публікують поради щодо заварювання чаю та рецепти. Хештег #MatchaTok набрав десятки мільйонів переглядів. Зростання популярності також пов'язане з туристичним бумом у Японії після пандемії: слабка єна робить країну привабливим напрямом, одночасно стимулюючи попит на японські товари.

На тлі цієї хвилі попит на матч різко зріс. Імпортер чаю в США Лорен Первіс розповіла, що її клієнти розпродують місячні запаси матчів за лічені дні. «Деякі кафе просять за кілограм на день. Вони відчайдушно намагаються не відставати від попиту», – каже Первіс, керуюча Mizuba Tea Co. Однак різке зростання попиту, збільшене скороченням урожаїв через спеку та американські тарифи на японську продукцію, веде до зростання цін на матчі.

Як роблять матчу?

Чай матча виготовляється із листя тенчу. Після збору листя сушать і перемелюють у порошок на кам'яних жоренах – вони виробляють лише 40 г на годину. У префектурі Кіото, де вирощується близько чверті всього цього чаю в Японії, спека призвела до неврожаю, який припав саме на момент зростання попиту.

Ситуацію також посилює нестача фермерів: населення країни старіє, а молодь дедалі рідше обирає для роботи сільське господарство. В Удзі – місті, відомому виробництвом матчі, – туристи змітають товар із полиць одразу після відкриття магазинів. В результаті багато роздрібних продавців запровадили обмеження на кількість продукції, яку можна купити. Компанія Camellia Tea Ceremony, що базується в Кіото, дозволяє клієнтам купувати лише одну банку матчу в одні руки, оскільки кількість відвідувачів подвоїлася за останній рік, розповідає директор Ацуко Морі.

Багато магазинів змушені були ввести обмеження на продаж: наприклад, у Camellia Tea Ceremony (Кіото) дозволено купувати лише одну банку матчі на людину.

Через дефіцит ціни на чай зросли приблизно на 30% цього року. Зростання інтересу привернуло нових виробників: за даними Міністерства сільського господарства Японії, з 2010 по 2023 роки обсяги виробництва матчі майже потроїлися. Експорт зеленого чаю, включаючи матчу, зріс на 25% минулого року і склав 36,4 млрд ієн ($250 млн).

Глобальна асоціація японського чаю закликає людей використовувати матч нижчого сорту, зібраний з пізніх урожаїв – такий чай доступніший і краще підходить для кулінарії.

Матча високої якості часто втрачає свій тонкий смак, коли використовується у напоях на кшталт латте, додають там.

«Популяризація поінформованості про такі відмінності допомагає гарантувати, що японський чай вживатиметься з повагою, одночасно підтримуючи ремесло і традиції, що стоять за ним», – йдеться в заяві асоціації. Також стверджується, що ціни на матчі, швидше за все, зростатимуть далі через тарифи, які США запроваджують щодо Японії.

Раніше Вашингтон і Токіо оголосили про торгову угоду, згідно з якою на японські товари, що ввозяться до США, буде запроваджено 15% податку. Дистриб'ютори матчі готуються до наслідків. Підприємець зі штату Орегон каже, що замовлення зросли більш ніж на 70% на початку липня – напередодні досягнення торгової угоди між двома країнами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї. Тарифи набудуть чинності 1 серпня. 

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Теги: тарифи Японія спека президент традиції обмеження

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