У Трампа виявлено хронічну хворобу

У Білому домі підкрелюють, що у Трампа не зафіксовано ознак глибокого венозного тромбозу чи артеріальних уражень

У результаті діагностики у президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність

Президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження після того, як у нього з’явилися незначні набряки на ногах і синці на руці. У результаті діагностики виявили хронічну венозну недостатність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що Трамп пройшов ультразвукове та комплексне судинне обстеження, яке підтвердило наявність порушень у роботі венозної системи. Це захворювання виникає, коли вени в ногах не можуть ефективно перекачувати кров до серця, що спричиняє її застій. Хронічна венозна недостатність є поширеною серед людей віком старше 70 років.

У Білому домі також зазначили, що у Трампа не зафіксовано ознак глибокого венозного тромбозу чи артеріальних уражень, які могли б свідчити про загрозу закупорки судин.

Крім того, на нещодавніх фото було помітно синці на тильній стороні руки політика. За словами його лікаря, вони виникли внаслідок незначних ушкоджень м’яких тканин, ймовірно через часті рукостискання.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів, кого він вважає найкращим футболістом в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на beIN Sports

«Багато років тому, коли я був молодим, за команду «Космос» («Нью-Йорк Космос») грав футболіст на ім'я Пеле. Не хочу розкривати свого віку, але це було давно. Я ходив дивитися, як він грає, і він був чудовий. Можливо, я здаюся старомодним, але я сказав би, що таким гравцем я вважаю Пеле», – заявив Трамп.

Пеле підписав контракт з клубом «Космос», який виступав у Північноамериканській футбольній лізі (NASL), коли йому було 35 років.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році на території Білого дому відбудеться поєдинок UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США – 4 липня 2026 року.

«У кожному з наших національних парків, у кожному історичному місці відбуватимуться спеціальні заходи на честь 250-річчя незалежності. І гадаю, у нас буде бій UFC. Ми проведемо бій UFC на території Білого дому. Тільки уявіть собі! У нас там багато місця. Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей», – заявив Трамп.