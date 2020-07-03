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    Здоровье

    Назван любимый продукт всех стройных людей

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    Назван любимый продукт всех стройных людей

    Оказалось, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса

    Группа ученых из Японии выяснила, в каких странах у людей нет проблем с лишним весом. В своем исследовании специалисты проанализировали 136 стран, а также рационы питания людей из разных регионов.

    Оказалось, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса.

    Помимо рациона питания, авторы исследования также брали во внимание уровень жизни, расходы на здравоохранение в стране, а также уровень ВВП.

    Самыми стройными оказались жители стран, в чьем рационе было порядка 150 граммов крупы в день в сравнении с теми, кто съедал в среднем по 14 граммов.

    «Уровень ожирения низок в странах, где рис относится к основным продуктам питания. Таким образом, японская кухня или азиатская диета, в основе которой лежит употребление риса, может помочь предотвратить ожирение», - считают японские исследователи.

    В своей работе ученые отметили, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, которые содержатся в цельных злаках, повышают чувство сытости, так как дольше перевариваются. Человек быстро наедается и долго не хочет есть.

    Но злоупотреблять рисом и есть его в каждый прием пищи не следует, так как это может способствовать развитию метаболического синдрома и диабета.

    Ученые подчеркнули, что в ходе исследования не удалось установить причинно-следственную связь между потреблением риса на уровне страны и ожирением, поэтому необходимо дальнейшее изучение данного вопроса.

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