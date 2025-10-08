Вчені з Канади пояснили, чому вода з пляшок небезпечна для здоров'я

Бутильована вода небезпечніша за ту, що тече з-під крана

Бутильована вода небезпечніша за ту, що тече з-під крана через мікропластик у складі, такого висновку дійшли вчені з Університету Конкордія в Монреалі. Як пише «Главком», дослідження опубліковано в науковому журналі Journal of Hazardous Materials.

«Часточки можуть проникати через біологічні бар'єри, потрапляти в кров, а потім досягати життєво важливих органів», – йдеться у матеріалі.

Вчені підрахували, що в середньому людина ковтає від 39 тис. до 52 тис. частинок мікропластику на рік, але ті, хто регулярно вживають воду, можуть проковтнути на 90 тис. більше, ніж ті, хто п'є воду з-під крана.

Мікроскопічні частинки виділяються з пляшок під впливом сонячних променів або коливань температури під час виробництва, зберігання та транспортування.

«Люди повинні розуміти, що проблема проявляється не відразу, мікропластик отруює наш організм повільно, підступно», – наголосила авторка дослідження Сара Саджеді.

За її словами, мікропластик може викликати хронічні запалення в організмі, гормональні порушення та проблеми з нервовою системою.

Нагадаємо, раніше вчені виявили величезну кількість нанопластику в бутильованій воді, що продається в США. Досі незрозуміло, як пластик впливає на здоров’я людини, але деякі дані свідчать про те, що хімікати, які використовуються для виготовлення пластику, можуть порушувати роботу гормонів і навіть викликати рак.

До слова, вчені виявили тривожний зв'язок між мікропластиком, ультраобробленими харчовими продуктами та психічним здоров'ям.