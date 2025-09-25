Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

У кави виявлено новий корисний ефект

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Кава має низку позитивих ефектів для людини
фото із відкритих джерел

Кофеїн впливає на наполегливість за рахунок стимуляції нейромедіаторних систем

Кофеїн може збільшувати наполегливість під час виконання складних завдань, особливо у умовах стресу. Результати дослідження опубліковані в журналі Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, пише «Главком».

Вчені з коледжу Амхерст провели три експерименти за участю 329 студентів. У завданнях використовувалися візуальні та вербальні тести з навмисно нерозв'язними елементами.

У першому експерименті прийом 40 міліграм кофеїну не справив значного ефекту. На другому етапі дозування 100 міліграмів (еквівалент чашки кави) допомогло учасникам довше продовжувати шукати відсутній об'єкт у візуальному завданні, хоча ефект не повторився у вербальному.

Найбільш виражений результат спостерігався у третьому експерименті, у якому застосовувався стрес-тест із холодною водою. Учасники, які перенесли легкий стрес і отримали 100 міліграм кофеїну, виявляли значно більшу наполегливість порівняно з контрольною групою. У добровольців, що не відчували стрес, кофеїн, навпаки, злегка знижував завзятість.

Дослідники припускають: кофеїн впливає на наполегливість за рахунок стимуляції нейромедіаторних систем, включаючи дофамін, норадреналін та аденозин. Також цей стимулятор може змінювати сприйняття докладених зусиль та винагороди. Важливу роль, на думку вчених, відіграють гормони стресу, передусім кортизол. Після стресового впливу його рівень підвищується, що може посилювати когнітивну реакцію стимуляторів.

Автори наголошують, що для більш точного розуміння таких нейрофізіологічних механізмів необхідні подальші дослідження з використанням фізіологічних показників та нейровізуалізації.

Нагадаємо, кава має певні корисні властивості, її зерна містять антиоксиданти, які захищають організм від багатьох захворювань. Однак кофеїн у деяких випадках негативно впливає на здоров'я. Він, зокрема, може посилювати негативний вплив хронічного недосипання на сіру речовину мозку.

Читайте також:

Теги: стрес здоров'я наука

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчені назвали найбільш шкідливі види жиру для серцево-судинної системи
Названо несподіваний фактор старіння серця
3 вересня, 13:57
Матча призводить до анемії
Жінка опинилась у лікарні через любов до напою матча
5 вересня, 11:53
Указ надійшов від голови Народної ради Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова
Влада Туркменістану наказала артистам схуднути до дня незалежності
29 серпня, 11:50
Активність Сонця з 13 по 15 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 вересня: якою буде сонячна активність
13 вересня, 08:08
Едуардо Блумвальд (у центрі), професор Каліфорнійського університету в Девісі та члени лабораторії Хіромі Тадзіма (ліворуч) та Ахілеш Ядав працюють над новою пшеницею
Відкриття вчених: пшениця навчилась виробляти власне добриво
9 вересня, 12:45
Океани опинились під загрозою
Що буде з океанами та рибальством через 25 років? Дослідження прогнозує катастрофічні зміни
8 вересня, 12:32
Залізничне сполучення на Київщині відновлено після вибухів
Залізничне сполучення на Київщині відновлено після вибухів
15 вересня, 08:24
Відомий фінансист наголошує, що війна руйнує стосунки навіть у тих пар, які здавалися ідеальними, і сімейний фронт стає ще одним випробуванням
«Ніби епідемія якась»: відомий фінансист після поїздки в Україну дав пораду родинам
23 вересня, 08:52
Між операціями гуморист повертався на сцену, але лікування продовжується
Переможець «Ліги Сміху» показав себе після операції та семи місяців реабілітації
19 вересня, 18:22

Здоров'я

У кави виявлено новий корисний ефект
У кави виявлено новий корисний ефект
ВООЗ спростовує заяву Трампа про зв’язок між аутизмом і парацетамолом
ВООЗ спростовує заяву Трампа про зв’язок між аутизмом і парацетамолом
Трамп заявив, що парацетамол викликає аутизм
Трамп заявив, що парацетамол викликає аутизм
Доступно кожному: 105-річний чоловік назвав свій секрет довголіття
Доступно кожному: 105-річний чоловік назвав свій секрет довголіття
У США зафіксовано найдовший випадок Covid-19
У США зафіксовано найдовший випадок Covid-19
У Китаї науковці протестували ін'єкцію від старості
У Китаї науковці протестували ін'єкцію від старості

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua