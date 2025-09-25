У кави виявлено новий корисний ефект

Кофеїн впливає на наполегливість за рахунок стимуляції нейромедіаторних систем

Кофеїн може збільшувати наполегливість під час виконання складних завдань, особливо у умовах стресу. Результати дослідження опубліковані в журналі Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, пише «Главком».

Вчені з коледжу Амхерст провели три експерименти за участю 329 студентів. У завданнях використовувалися візуальні та вербальні тести з навмисно нерозв'язними елементами.

У першому експерименті прийом 40 міліграм кофеїну не справив значного ефекту. На другому етапі дозування 100 міліграмів (еквівалент чашки кави) допомогло учасникам довше продовжувати шукати відсутній об'єкт у візуальному завданні, хоча ефект не повторився у вербальному.

Найбільш виражений результат спостерігався у третьому експерименті, у якому застосовувався стрес-тест із холодною водою. Учасники, які перенесли легкий стрес і отримали 100 міліграм кофеїну, виявляли значно більшу наполегливість порівняно з контрольною групою. У добровольців, що не відчували стрес, кофеїн, навпаки, злегка знижував завзятість.

Дослідники припускають: кофеїн впливає на наполегливість за рахунок стимуляції нейромедіаторних систем, включаючи дофамін, норадреналін та аденозин. Також цей стимулятор може змінювати сприйняття докладених зусиль та винагороди. Важливу роль, на думку вчених, відіграють гормони стресу, передусім кортизол. Після стресового впливу його рівень підвищується, що може посилювати когнітивну реакцію стимуляторів.

Автори наголошують, що для більш точного розуміння таких нейрофізіологічних механізмів необхідні подальші дослідження з використанням фізіологічних показників та нейровізуалізації.

Нагадаємо, кава має певні корисні властивості, її зерна містять антиоксиданти, які захищають організм від багатьох захворювань. Однак кофеїн у деяких випадках негативно впливає на здоров'я. Він, зокрема, може посилювати негативний вплив хронічного недосипання на сіру речовину мозку.