Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу

Криза біорізноманіття набуває загрозливих масштабів. Нове дослідження виявило, що різке скорочення популяцій комах відбувається не лише в регіонах, безпосередньо постраждалих від людської діяльності, але й у віддалених, незайманих зонах. Це вказує на те, що зміна клімату стала головною рушійною силою цього глобального занепаду. Про це пише «Главком» із посиланням на Science Alert.

Біолог Кіт Сокман з Університету Північної Кароліни провів моніторинг у віддаленому лузі в штаті Колорадо. За період з 2004 по 2024 рік він зафіксував драматичне падіння чисельності літаючих комах на понад 70%. Дослідження показало, що спекотніше літо прямо корелювало зі зниженням популяцій комах наступного року.

Висновок Сокмана підкріплюється іншими недавніми дослідженнями. Наприклад, популяції тропічних метеликів та жуків були спустошені зміненим циклом Ель-Ніньо.

Хоча у світі існує понад 5 млн видів комах, і деякі види можуть отримати вигоду від нових умов («переможці»), вчені попереджають, що вони навряд чи зможуть повністю взяти на себе екологічні ролі «тих, що програли». Це призводить до подальших порушень у тонкій мережі взаємодій, які підтримують стабільність екосистем.

Дослідження, проведене еволюційним біологом Еваном Економо (Університет Меріленду), проаналізувало геноми музейних зразків мурах Фіджі. «Ми виявили, що 79% місцевих видів мурах Фіджі пережили скорочення популяції, тоді як інтродуковані види стрімко зростають у чисельності» – пояснив Економо.

Ентомологи підтверджують: сьогодні існує консенсус щодо «кризи біорізноманіття комах». Зникнення цих істот, які становлять основну частину біомаси Землі, вже спричиняє доміно-ефект, що фіксується у даних про чисельність птахів, ящірок та жаб.

Зоолог Джессіка Вейр з Американського музею природної історії підкреслює критичне значення проблеми: «Без комах усе помре: усі ссавці, усі рептилії, усі птахи та навіть люди. Якщо ви хочете зберегти будь-яку з цих інших речей, включаючи нас, ви повинні хотіти зберегти комах».

