Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Ситуація із комахами у світі є складною
фото із відкритих джерел

Ентомологи підтверджують: сьогодні існує консенсус щодо «кризи біорізноманіття комах»

Криза біорізноманіття набуває загрозливих масштабів. Нове дослідження виявило, що різке скорочення популяцій комах відбувається не лише в регіонах, безпосередньо постраждалих від людської діяльності, але й у віддалених, незайманих зонах. Це вказує на те, що зміна клімату стала головною рушійною силою цього глобального занепаду. Про це пише «Главком» із посиланням на  Science Alert.

Біолог Кіт Сокман з Університету Північної Кароліни провів моніторинг у віддаленому лузі в штаті Колорадо. За період з 2004 по 2024 рік він зафіксував драматичне падіння чисельності літаючих комах на понад 70%. Дослідження показало, що спекотніше літо прямо корелювало зі зниженням популяцій комах наступного року. 

Висновок Сокмана підкріплюється іншими недавніми дослідженнями. Наприклад, популяції тропічних метеликів та жуків були спустошені зміненим циклом Ель-Ніньо.

Хоча у світі існує понад 5 млн видів комах, і деякі види можуть отримати вигоду від нових умов («переможці»), вчені попереджають, що вони навряд чи зможуть повністю взяти на себе екологічні ролі «тих, що програли». Це призводить до подальших порушень у тонкій мережі взаємодій, які підтримують стабільність екосистем.

Дослідження, проведене еволюційним біологом Еваном Економо (Університет Меріленду), проаналізувало геноми музейних зразків мурах Фіджі. «Ми виявили, що 79% місцевих видів мурах Фіджі пережили скорочення популяції, тоді як інтродуковані види стрімко зростають у чисельності» – пояснив Економо.

Ентомологи підтверджують: сьогодні існує консенсус щодо «кризи біорізноманіття комах». Зникнення цих істот, які становлять основну частину біомаси Землі, вже спричиняє доміно-ефект, що фіксується у даних про чисельність птахів, ящірок та жаб.

Зоолог Джессіка Вейр з Американського музею природної історії підкреслює критичне значення проблеми: «Без комах усе помре: усі ссавці, усі рептилії, усі птахи та навіть люди. Якщо ви хочете зберегти будь-яку з цих інших речей, включаючи нас, ви повинні хотіти зберегти комах».

Нагадаємо, у Дніпропетровській області та на півдні країни фіксують осередки сарани. Держпродспоживслужба попереджає: яйця комах зимуватимуть у ґрунті, а вже навесні можливе масове відродження личинок. 

Читайте також:

Теги: наука університет вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Геологиня виявила найдавнішу воду у світі глибоко в шахті, а потім спробувала її на смак
Знайдено воду віком 2 мільярди років: що вона «розповіла» про Землю
27 серпня, 13:51
На сьогодні понад 1080 студентів вступили до «Метінвест Політехніки» на різні освітні програми
«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою
29 серпня, 15:27
УКУ відмовив студентці у поселенні в гуртожиток через ЛГБТ-символіку в соцмережах
Донька лавреатки Шевченківського премії розірвала контракт з Українським католицьким університетом: деталі скандалу
2 вересня, 15:54
Конфлікт між Білим домом і Гарвардом розгорівся після звинувачень у тому, що університет не вживає достатніх заходів проти проявів антисемітизму
Перемога Гарварду над Трампом: університет повернув мільярди
4 вересня, 06:59
Ключовим досягненням стала гібридна структура, що поєднує напівпровідникові полімери з еластичною гумою
У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені
10 вересня, 19:54
Найсильніший ефект спостерігався при використанні зразків крові, відібраної після інтервальних тренувань
Учені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
14 вересня, 21:58
У ході 12-тижневих тестів відзначалося покращення стану мозку
У Китаї науковці протестували ін'єкцію від старості
15 вересня, 21:32
Океани опинились під загрозою
Що буде з океанами та рибальством через 25 років? Дослідження прогнозує катастрофічні зміни
8 вересня, 12:32
У лютому 2025 року Олексій Шкуратов став першим проректором КНУБА
Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов
11 вересня, 14:53

Соціум

Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розгледіли загрозу
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
Вибух павербанка в Токіо: шестеро людей госпіталізовані
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
У Смоленській області 18 вагонів із бензином зійшли з рейок
Складено рейтинг найнебезпечніших міст Європи
Складено рейтинг найнебезпечніших міст Європи
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Росії
Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт
Податок для чотирилапих туристів: місто в Італії розгляне законопроєкт

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua