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Ігор Петренко Політолог

Трамп і $5 тис. для виборців. Куди рухається американська демократія?

glavcom.ua
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Що означає обіцянка Трампа американцям
фото: Getty Images

Обіцянка Трампа виплатити американцям по $5 тис. оголює нову логіку виборчої політики США

Трамп у Далласі говорив уже майже годину, коли дійшов до головного: «Якщо республіканці переможуть у Палаті представників і в Сенаті, в обох, я виплачу дивіденд кожному дорослому громадянину Сполучених Штатів – $5 тис.». Далі уточнення: витратити треба в Америці, «ми не хочемо, щоб ви поїхали до Канади». І прохання до залу: «Уявіть, що я у бюлетені». Це деградація чи нова якість політики?

Стрічка вже вирішила, що це підкуп виборців і кінець американської демократії. Я б не поспішав ні з першим, ні з другим. Підкуп передбачає платіж. Тут його немає і не передбачається. $5 тис. на приблизно 260 мільйонів дорослих – це $1,3 трлн у рік, коли дефіцит бюджету і так 1,8 трлн.

Такі гроші виділяє Конгрес, і той самий республіканський Конгрес, перемогу якого пропонують оплатити, торік не ухвалив «тарифні чеки» по $2 тис., обіцяні Трампом на середину 2026-го. Ринок прогнозів під кінець давав тому чеку 3 відсотки. Мита, з яких він мав платитися, Верховний суд тим часом частково зрізав. Виборцю пропонують вексель, виписаний на установу, яка його вже раз не оплатила.

Це й відповідь на питання, деградація це чи нова якість. Нова якість – у формі. Президенти й раніше роздавали гроші перед виборами: чеки 2020 року виходили з підписом Трампа, Байден списував студентські борги за кілька місяців до голосування 2022-го. Але умова завжди ховалася в підтексті: голосуй за нас, бо ми дбаємо.

Тепер вона стоїть просто в реченні, гроші за результат. Деградація в іншому: система поки не пручається. Партія аплодує, а Мінʼюст, який у 2024-му надсилав Маску попередження через мільйонну лотерею серед виборців, мовчить. Чи промовчить до листопада – це те, чого я не знаю.

Сигнал іншим країнам простіший, ніж здається, і він не про мораль. Роками Вашингтон пояснював світу, що роздача грошей за голоси – ознака слабкої демократії, і записував це у звіти про Угорщину, Грузію чи Сербію. Тепер шаблон видає сам зразок. Фіцо перед своїми виборами не доведеться нічого вигадувати, досить процитувати. Нормативна сила прикладу зникає не тоді, коли правила порушують інші, а коли їх порушує той, хто ці правила писав.

Для України з цього один практичний висновок. До 3 листопада Білий дім рахує голоси, а не союзників. Кожне рішення, і про зимовий пакет, який Зеленський везе на зустріч із Трампом наприкінці місяця, теж, зважуватимуть на тому, чи допомагає воно республіканцям утримати Палату. Вексель на $5 тис. – найчесніше формулювання цієї логіки, яке ми чули від нинішньої адміністрації.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: демократія США Дональд Трамп

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