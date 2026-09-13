Трамп заявив, що Канада мала б стати одним із штатів США

Трамп заявив, що проблем із Канадою не було б, якби вона була одним із штатів США

Трамп: «Канада обдирала нас багато років, з ними найважче вести бізнес, вони вважають, що їм усі винні. Їм варто було б стати нашим штатом»

Президент США Дональд Трамп висловив претензії щодо економічних відносин із сусідньою країною, зазначивши, що вести бізнес із Канадою найважче через її позицію. Про це пише «Главком».

На думку Трампа, міждержавних суперечок можна було б уникнути за умови зміни статусу країни. «Слухайте, Канада обдирала нас багато років, з ними найважче вести бізнес, вони вважають, що їм усі зобов'язані. Їм слід було б стати нашим штатом. Знаєте, якби вони були штатом, проблем би не було», – заявив американський лідер.

Окремо він відзначив вплив торговельних обмежень на автомобільну галузь та звинуватив канадську сторону у відповідних кроках. «Я б дозволив їхнім автомобільним компаніям залишатися там. Але ми забираємо їхніх автовиробників, грубо кажучи, тому що я обклав їх митами. Коли вводиш мита – а вони тепер теж втягнулися в цю гру з митами», – наголосив президент США.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон розширює перелік канадських товарів, на які поширюються 50% мита. Таким чином, торговельні обмеження між двома країнами продовжують розширюватися.

Рішення Трампа стало відповіддю на нові заходи Оттави. Канада 8 вересня запровадила тарифи на американські товари. Про намір посилити торговельні обмеження проти США канадська влада заявила ще 25 серпня.

Торговельна напруженість між країнами посилилася після того, як у серпні переговори США та Канади щодо торгівлі зайшли в глухий кут. Після цього Сполучені Штати запровадили 50% мита на канадські товари.

Нові рішення стали черговим етапом торговельного конфлікту між Вашингтоном та Оттавою. Сторони поступово розширюють перелік продукції, яка потрапляє під обмеження, що створює додатковий тиск на двосторонню торгівлю.

Нагадаємо, у серпні торговельні переговори між США та Канадою фактично зайшли в глухий кут. На тлі загострення відносин Трамп також робив різкі заяви на адресу Канади та публічно висміював країну.