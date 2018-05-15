Названа самая благоприятная для жизни страна

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Исландия

Жители этого государства считают себя самыми счастливыми в течение уже 500 лет

Ученые из США утверждают, что наиболее безопасной страной для жизни является Исландия. Главным аргументом является то, что именно здесь наиболее высокий уровень средней продолжительности жизни.

«Исландию по праву можно считать самым безопасным местом в мире. Здесь на сегодняшний день наблюдается наиболее низкий уровень преступности. Эта страна будет привлекательной для тех, кто боится стать «жертвой» онкологических болезней», – пишут специалисты.

Также в Исландии отмечается практически полное отсутствие природных катаклизмов, чистая экология, очень низкий уровень преступности, а также крайне низкая склонность местных жителей к заболеваниям.

Также социологи отмечают, что в течение последних 500 лет жители именно этого государства считаются наиболее счастливыми среди жителей прочих стран.

Дополнительным критерием, подтверждающим высокий уровень жизни в стране, является то, что в Исландии нет комаров. Ученые считают, что причиной тому является океанический клипам страны.

Завораживающие пейзажи страны:

Джерело: Сегодня