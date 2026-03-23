Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Покоління міленіалів частіше хворіє на рак: науковці назвали головні чинники

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міленіали мають більшу схильність до захворювання раком
фото з відкритих джерел

На підвищення розвитку раку найбільше впливає спосіб життя людини

Покоління міленіалів, народжене в період з 1981 по 1995 роки, має більший ризик та схильність до захворювання раком. Як повідомляє «Главком», про це йдеться в статті видання RTЕ, яке посилається на міжнародні дослідження.

За даними результатів дослідження, у світі серед людей до 50 років кількість захворювань на рак зросла на 79 %, а смертність на 28 %. Такі зміни зафіксували в проміжку з 1990 по 2019 рік.

Науковці стверджують, що здебільшого на виникнення раку в молодих людей впливає не спадковість, а спосіб їхнього життя. Йдеться про сон, харчування, фізичну активність та стрес, який має значний вплив на стан здоров’я людини.

Харчування

фото з відкритих джерел

Один із головних чинників, які впливають на розвиток раку це харчування. Йдеться про ожиріння, яке за статистикою почало стрімко зростати у 1980-х роках. У 2022 році понад 390 млн дітей і підлітків віком від п'яти до 19 років мали надлишкову вагу – з них 160 млн страждали на ожиріння, за даними ВООЗ.

Зазначається, що зайва вага має негативні наслідки для здоров’я та може викликати інсулінорезистентність, хронічне запалення в організмі, гормональні зміни. Ці порушення здатні підвищити ризик розвитку кількох видів раку: колоректального, раку молочної залози, раку ендометрія.

Ще одне дослідження, де взяли участь 4,7 мільйона людей, свідчить про те, що люди, які мали високий індекс маси тіла в ранньому віці, відносно мають вищий ризик колоректального раку в дорослому житті. А саме на 39 % вищий ризик у чоловіків та на 19 % – у жінок, у порівнянні з тими, хто мав нижчий індекс маси в дитинстві.

Алкоголь

фото з відкритих джерел

Міжнародне агентство з дослідження раку називає алкоголь канцерогеном групи I на одному рівні з тютюном. Річ у тім, що під час вживання алкоголю в організмі утворюється токсична речовина ацетальдегід, яка здатна пошкоджувати ДНК клітин.

Водночас споживання алкоголю між поколіннями змінилося. Міленіали вживають спиртні напої рідше, аніж покоління бебі-бумерів. Та попри те, що мілленіали п’ють алкоголь рідше, ці прийоми є інтенсивнішими, що й має ризик для погіршення здоров’я.

Проблеми зі сном

фото з відкритих джерел

Мілленіали сплять менше ніж попереднє покоління, а саме на 30–45 хвилин менше. До цього також додають нічний перегляд гаджетів. Саме це впливає на здоров’я. Зазначається, що штучне світло порушує вироблення мелатоніну – антиоксидантного гормону, який регулює клітинний цикл.

Також хронічна відсутність нормального та якісного сну погіршує відновлення клітин ДНК, знижує захисні ефекти мелатоніну проти раку, посилює окислювальний стрес та стимулює неконтрольоване розмноження клітин.

Хронічний стрес

фото з відкритих джерел

Міленіалів характеризують, як покоління, яке постійно живе в стресі. А хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, який сприяє інсулінорезистентності та гіпертонії й послаблює імунну систему.

За результатами деяких досліджень люди, які живуть в умовах постійного стресу, мають значно вищий ризик захворюваності на рак.

Самолікування

фото з відкритих джерел

Ще одним чинником, який збільшує ризик хвороб серед міленіалів – це самолікування. Учені називають головними проблемами часте використання знеболювальних препаратів, тривале приймання гормональних контрацептивів, надмірне використання антибіотиків та регулярне приймання антацидів.

Наприклад, самолікування парацетамолом може викликати пошкодження печінки та підвищити ризик раку печінки. Крім цього, тривале застосування оральних контрацептивів може підвищити ризик раку молочної залози та шийки матки, але водночас вони захищають від раку яєчники та ендометрій.

Тривале використання антацидів і антибіотиків також пов’язане з підвищеним ризиком раку. Йдеться про рак травної системи, як наслідок порушення балансу мікробіоти кишківника. До слова, науковці занепокоєні. Прогнозується, що до 2050 року кількість випадків раку у світі може зрости від 20 млн до майже 35 млн.

Нагадаємо, вчені у дослідженні CU Boulder дійшли висновків, що садівництво знижує ризик захворюваності на рак та зміцнює психічне здоров’я людини. З’ясувалося, що люди, які займалися садівництвом, споживали більше клітковини, мали більше фізичне навантаження та навіть відчули зниження рівня стресу. Ці фактори є головними чинниками, які сприяють зниженню ризику онкології та хронічних захворювань.

Теги: здоров'я молодь онкологія наука рак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua