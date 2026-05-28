Актор-воїн Костянтин Темляк показався у військовій формі після гучного скандалу (фото)

Костянтин Темляк поділився рядками зі своїх віршів

Актор і військовий Костянтин Темляк вперше за тривалий час вийшов на зв'язок у соцмережах і показався у військовій формі. Про це пише «Главком».

На своїй приватній сторінці в Іnstagram Костянтин Темляк опублікував відео, де показався у військовій формі. На кадрах військовий нічого не коментував. До слова, наразі аккаунт актора закритий, тож знімками його публікацій поділилося видання Oboz.ua.

Також Темляк опублікував рядки з власного вірша. «Танцюй, танцюй, співай йому, а я *башу за війну. Пацан не той, хто вдів піджак, а хто готовий на ножах. Вдягаю круглі окуляри, вмиваю руки від крові, гуляють в парку вдалі пари красиві чисті і пусті. І я гуляю з другом кращим, думками разом він не тут. Весна спускається на Харків, як нерозкритий парашут», – йдеться в одному з віршів актора.

Зазначимо, що Костянтин Темляк долучився до ЗСУ у 2024 році. Зокрема, на початку своєї служби актор розповідав, що він служив у батальйоні ударних безпілотників «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади.

Також повідомлялося, український актор-військовий Костянтин Темляк та його дружина акторка Анастасія Нестеренко розірвали стосунки після гучного скандалу зі звинуваченням у домашньому насильстві. Через рік після скандалу Анастасія Нестеренко розкрила правду про їхній шлюб та розповіла про статус стосунків з Темляком.

Нагадаємо, Костянтин Темляк потрапив у скандал. Колишня дівчина актора звинуватила його у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої.

Після цього правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство. За словами правоохоронців, вони порушили кримінальну справу за статтею про домашнє насильство (ст. 126-1 Кримінального кодексу України). У межах розслідування також перевіряють можливі факти інших правопорушень.