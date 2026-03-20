Пташка з «Азовсталі» показалася у розкішному образі після схуднення (фото)

Катерина Поліщук показала, як вона виглядає після схуднення
Катерина Поліщук розповіла про свою мрію

Парамедикиня Катерина Поліщук відома як захисниця «Азовсталі» з позивним Пташка, вразила мережу своїм перевтіленням та новим образом. Пташка показалася у вечірній червоній сукні та викликала обгорнення в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Іnstagram.

Катерина Поліщук опублікувала фото, де вона стоїть перед дзеркалом у червоній блискучій сукні та посміхається. Дівчина зізналася, що у цій сукні вона мріє відвідати театр на територіях, які є тимчасово окупованими. «В дитинстві мріяла бути принцесою та мати пишне сяюче плаття. Зараз мрію одягнути цю сукню для туру театрами всіх деокупованих міст України», – поділилася Пташка.

Парамедикиня побажала, щоб її мрія відвідати деокуповані українські землі, здійснилася не лише для неї, але й для інших. «Хай це теж здійсниться. Перший ряд буде зарезервований і пустий. Для тих, хто боронив ці міста», – написала вона. Також Пташка згадала про своє схуднення. «І так, -34 кг і випускна сукня сидить краще, ніж на державному екзамені зі співу», – додала захисниця.

У коментарях користувачі були вражені виглядом Катерини Поліщук. Українці відзначили не лише гарну сукню Пташки, але й результати її схуднення:

  • «Клас», – написала ведуча Марічка Падалко.
  • «Щось на казковому. Ви й правда – справжня принцеса. Моя доня каже, що мріє бути принцесою, тільки не звичайною, а furious warrior. Покажу їй вас. Як тобі гарно. Принцеса і є».
  • «Неймовірна красунечка - наша пташечка».
  • «Яка попелюшка, очей не відвести».
  • «Сукня просто чарівна і Вам так красиво. Давно мрію про довгу червону сукню».

Напередодні Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка схудла на 33 кілограми та вразила цим українців у мережі. Катерина Поліщук розповіла, як їй вдалося схуднути та поділися враженнями від свого перевтілення. Пташка зауважила, що вона схудла лише тому, що вона цього хотіла. Тепер вона відчуває легкість в рухах та житті. 

Також захисниця «Азовсталі» поділилася у мережі кадрами у новій вазі та показалася у яскравому синій сукні. У коментарях українці підтримали військову та висловили захоплення її красою та відвагою.

Читайте також:

Читайте також

Принц Ендрю показався на фото, де він грається з хлопчиком іграшкою у вигляді жіночих грудей
Файли Епштейна: з'явилися шокуючі фото Принца Ендрю з маленьким хлопчиком
20 лютого, 18:51
Катерина Осадча привітала з днем народження найріднішу людину
Катерина Осадча зворушливо привітала найріднішу людину та показала рідкісні фото
27 лютого, 18:41
Тіло українського військового передали з РФ в межах обміну
Медекспертів у Чернівцях приголомшила страшна знахідка всередині тіла загиблого воїна
11 березня, 14:15
Ольга Харлан показала, як вона виглядала у дитинстві
Ольга Харлан замилувала українців дитячим фото
13 березня, 09:09
Люди, які приймали препарати для схудненя мали вищий ризик розвитку хвороб
«Оземпік» впливає на підвищення ризику розвитку подагри та остеопорозу – дослідження
13 березня, 11:08
Британська блогерка Ніккі Ліллі
Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж
16 березня, 14:45
Святослав Вакарчук показав спільне фото з Ліною Костенко
Святослав Вакарчук щемливо привітав Ліну Костенко та згадав свої шкільні роки (фото)
Вчора, 14:47
Брюс Вілліс показався в обіймах своєї трирічної онуки Луетти
Демі Мур привітала хворого Брюса Вілліса з 71-річчям та показала нові фото актора
Сьогодні, 12:44
Епштейн слідкував за своїми гостями зі «шпигунської кімнати»
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця
Сьогодні, 14:19

Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли
Українські полярники встановили рекорд на конкурсі наукових фото: які зображення перемогли
«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко
«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця
Кейт Міддлтон зізналася, від чого їй довелося відмовитися після діагнозу раку
Кейт Міддлтон зізналася, від чого їй довелося відмовитися після діагнозу раку
Чак Норріс потрапив до лікарні
Чак Норріс потрапив до лікарні

Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
