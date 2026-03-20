Пташка з «Азовсталі» показалася у розкішному образі після схуднення (фото)

Катерина Поліщук розповіла про свою мрію

Парамедикиня Катерина Поліщук відома як захисниця «Азовсталі» з позивним Пташка, вразила мережу своїм перевтіленням та новим образом. Пташка показалася у вечірній червоній сукні та викликала обгорнення в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Іnstagram.

Катерина Поліщук опублікувала фото, де вона стоїть перед дзеркалом у червоній блискучій сукні та посміхається. Дівчина зізналася, що у цій сукні вона мріє відвідати театр на територіях, які є тимчасово окупованими. «В дитинстві мріяла бути принцесою та мати пишне сяюче плаття. Зараз мрію одягнути цю сукню для туру театрами всіх деокупованих міст України», – поділилася Пташка.

Парамедикиня побажала, щоб її мрія відвідати деокуповані українські землі, здійснилася не лише для неї, але й для інших. «Хай це теж здійсниться. Перший ряд буде зарезервований і пустий. Для тих, хто боронив ці міста», – написала вона. Також Пташка згадала про своє схуднення. «І так, -34 кг і випускна сукня сидить краще, ніж на державному екзамені зі співу», – додала захисниця.

Пташка вразила мережу своїм перевтіленням фото: Іnstagram/ptashka_from_azovstal

У коментарях користувачі були вражені виглядом Катерини Поліщук. Українці відзначили не лише гарну сукню Пташки, але й результати її схуднення:

«Клас», – написала ведуча Марічка Падалко.

«Щось на казковому. Ви й правда – справжня принцеса. Моя доня каже, що мріє бути принцесою, тільки не звичайною, а furious warrior. Покажу їй вас. Як тобі гарно. Принцеса і є».

Користувачі були вражені виглядом Катерина Поліщук фото: Іnstagram/ptashka_from_azovstal

«Неймовірна красунечка - наша пташечка».

«Яка попелюшка, очей не відвести».

«Сукня просто чарівна і Вам так красиво. Давно мрію про довгу червону сукню».

Напередодні Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка схудла на 33 кілограми та вразила цим українців у мережі. Катерина Поліщук розповіла, як їй вдалося схуднути та поділися враженнями від свого перевтілення. Пташка зауважила, що вона схудла лише тому, що вона цього хотіла. Тепер вона відчуває легкість в рухах та житті.

Парамедикиня Катерина Поліщук схудла на 33 кілограми фото: Іnstagram/ptashka_from_azovstal

Також захисниця «Азовсталі» поділилася у мережі кадрами у новій вазі та показалася у яскравому синій сукні. У коментарях українці підтримали військову та висловили захоплення її красою та відвагою.