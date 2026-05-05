Британський кардіолог склав список продуктів, які скорочують життя

Юлія Відміцька
Деякі продукти погано впливають на здоров'я та збільшують ризик виникнення окремих захворювань
Деякі продукти, які скорочують життя, можуть стати чинником виникнення раку

Кардіохірург Джеремі Лондон, який має 25-річний досвід у медицині, назвав список продуктів, які скорочують життя. Вони погано впливають не лише на довголіття, але й на здоров’я та самопочуття людини загалом. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

За словами Джеремі Лондона, солодка газована вода є одним із продуктів, що скорочують життя. Лікар називає такі напої «рідкою смертю», вони мають купу «порожніх калорій» та не надають людині відчуття ситості. «Просто не пийте їх. Крапка. Готово», – наголосив медик.

Лікар також наголосив, що люди, які постійно п’ють солодку газовану воду, навіть усвідомлюють, скільки в ній цукру. «Я вважаю, що безалкогольні напої – це просто бич нашого суспільства, тому я дійсно намагався привернути до цього увагу», – зауважив кардіохірург.

Наслідки регулярного вживання солодких напоїв обґрунтував лікар Вільям Лі: «Перевага клінічних доказів показує, що високе споживання газованої води пов’язане з усім: від метаболічних захворювань до серцево-судинних захворювань і ризику раку».

Потенційну небезпеку також мають напівфабрикати з «надлишковими насиченими жирами», а саме ковбаси, шинка, сосиски, м’ясні консерви, жирне м’ясо, масло, молочні продукти з високим вмістом жиру. Ці продукти займають місце в списку канцерогенів першого класу, які підвищують ризик виникнення раку.

Проте Джеремі Лондон зауважив, що вживання цих продуктів не означає, що ви обов’язково захворієте на рак. «Ми точно знаємо, що оброблене м’ясо є причиною раку. Ми так само впевнені в цьому зв’язку, як і в інших доведених причинах раку, таких як тютюн та алкоголь», – зазначають у британській організації Cancer Research.

Тож до списку продуктів, як «скорочують життя» входить:

  • Алкоголь
  • Перероблене м’ясо
  • Солодкі газовані напої
  • Продукти з надлишком насичених жирів

Водночас Джеремі Лондон зауважив, що відмовлятися від згаданих продуктів не варто. Він радить дотримуватися балансу в харчуванні. «Для мене 80 % здорового харчування – це вже перемога. Тепер зрозумійте, що ваша мета – зменшити споживання цих продуктів, жити в міру», – резюмував лікар.

Нагадаємо, експерт із питань довголіття, дослідник National Geographic та автор бестселерів Ден Бюттнер назвав продукт довголіття, який можна знайти на будь-якій кухні. За його словами, один продукт здатний дієво вплинути на здоров’я людини та навіть продовжити життя на декілька років

