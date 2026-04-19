У Сумах дружина військового народила трійню

Надія Карбунар
Медпрацівники з новонародженими
фото: suspilne.media

Ніна вже має трьох дітей, наразі вони в рідних. А для Олега це перший досвід батьківства

У Сумському обласному перинатальному центрі народилася трійня. Їхні батьки – пара з Івано-Франківська, чоловік – військовий, який служить на Сумщині. Хлопчик і дві дівчинки здорові, мають вагу від 1 кг 300 грамів до 1 кг 900 грамів. Немовлята з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину на 32 тижні вагітності. Батьки відвідують своїх новонароджених у відділенні інтенсивної терапії. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Олег і Ніна з Івано-Франківська, чоловік військовослужбовець, проходить службу на Сумщині. Жінка каже, не очікувала, що народжуватиме далеко від дому.

Ніна Піантковська та Олег Сохан
фото: suspilne.media

«Я приїхала з Івано-Франківська до чоловіка, того що його забирали два місяці тому і ми не бачилися, а те, як ми день в день на протязі цілого року звикли бути разом і страх спрацював і я сіла в поїзд і просто поїхала до чоловіка. Ми планували все-таки поїхати додому і родити дома. Ну, так сталося, що ми зупинилися тут», – розповіла Ніна Піантковська.

Ніна вже має трьох дітей, наразі вони в рідних. А для Олега це перший досвід батьківства.

«Коли дружину забрали на операцію, було набагато страшніше, ніж на бойовій позиції будь-якій. А потім ейфорія, щастя. Вчора я дружині вже говорив, що плакав цілий вечір», – ділиться Олег Сохан.

Хлопчика назвали Максим, як каже батько, «щоб брав від життя по максимуму», донечок – Мілана і Омелія. Пара говорить: вдячні лікарям що все пройшло добре і для дітей, і для мами.

Новонароджені у відділенні інтенсивної терапії
фото: suspilne.media

«Останній випадок, який я більш-менш можу згадати, був років вісім тому – самостійної трійні. Трійні в принципі в природі бувають дуже рідко. На сьогоднішній день трійня вважається якби діагноз після ЕКО, після допоміжних репродуктивних технологій. І навіть в цьому випадку вже є методи для того, щоб трієнь не було, бо трійню виносити дуже складно, це досить таки складна вагітність і складні пологи. Вважається, що бажано, щоб їх не було. А в даному конкретному випадку ми були всі дуже здивовані, бо жінка на момент надходження не мала з собою медичної документації на руках. Але була в активному пологовому процесі, прям перейми йшли дуже активно. І коли ми почали спілкуватися, і жінка, і її партнер в два голоси нас почали запевняти, що у нас трійня», – говорить медична директорка обласного перинатального центру Ольга Бутенко.

За словами завідувачки відділення інтенсивної терапії Валерії Янковської, прогноз для малюків сприятливий, але оскільки вони передчасно народжені, то потребують дихальної підтримки – апарат підтримує функцію легень. Також проводиться фототерапія і харчування внутрішньовенно.

Після того як діти адаптуються, планують повернутися до Івано-Франківська, каже пара.

«Нас там чекають бабуся, дідусь, Олегові тато, мама. Це їхні перші внуки. В мене батько після інсульту, вчора сказав, що він за цей місяць постарається повністю одужати і приїхати за нами сюди, за онуками», – розповідає Ніна.

А в найближчих планах у Олега та Ніни – одружитися. Кажуть, що хотіли зробити це раніше, онлайн, але не вийшло, тому розпишуться у військовій частині Олега. Пара разом рік, а до цього, розповідають,чоловік рік добивався взаємності.

Олег каже, що має власне житло в Івано-Франківську, де вони оселяться з усіма шістьма дітьми. Говорять, впевнені, що разом впораються з усіма труднощами.

Раніше військовослужбовець Ілля Звонецький одразу став батьком трьох дівчат. В Іллі та Ірини Звонецьких народилося три доньки – Олівія, Іларія та Амелія.

Нагадаємо, у пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій лише дівчатка, у другій самі хлопчики. Медики кажуть, що трійні народжуються вкрай рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні, то взагалі дивина. Повідомляється, що дівчатка Віра, Надія та Любов народилися на 31-му тижні вагітності. Найменша важила трохи більше 700 грамів.

Читайте також:

Читайте також

Ольга Харлан разом із чоловіком знялася у незвичайній фотосесії
Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини (фото)
20 березня, 17:09
Попри всі труднощі, Аріна продовжує адаптуватися до нового середовища
Українка розповіла про дивні побутові звички у китайських селах
22 березня, 20:15
Петра Квітова завершила професійну кар'єру минулого року
Колишня друга ракетка світу стала матір'ю двійнят
31 березня, 19:06
Анастасія та Олександр Кузьменки з батьками чоловіка
У Дніпрі дружина та батьки померлого чоловіка судяться через ненароджених дітей
4 квiтня, 17:15
Коли літак заходив на посадку, у пасажирки почалися пологи
Жінка народила в літаку перед приземленням у Нью-Йорку
5 квiтня, 19:47
Ворожий БпЛА поцілив безпосередньо в медичний автомобіль
На Сумщині росіяни атакували дроном «швидку», є постраждалі
12 квiтня, 08:19
Після ліквідації загоряння рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
11 квiтня, 16:59
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
Росія розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині – DeepState
14 квiтня, 21:38
Вогнеборці пожежу ліквідували
Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото)
16 квiтня, 10:58

ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)
ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)
Окупанти атакували таксі в Херсоні, є загиблий і поранений
Окупанти атакували таксі в Херсоні, є загиблий і поранений
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2026 року
Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі
Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі

«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25
На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
