У Сумах дружина військового народила трійню

У Сумському обласному перинатальному центрі народилася трійня. Їхні батьки – пара з Івано-Франківська, чоловік – військовий, який служить на Сумщині. Хлопчик і дві дівчинки здорові, мають вагу від 1 кг 300 грамів до 1 кг 900 грамів. Немовлята з’явилися на світ шляхом кесаревого розтину на 32 тижні вагітності. Батьки відвідують своїх новонароджених у відділенні інтенсивної терапії. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Олег і Ніна з Івано-Франківська, чоловік військовослужбовець, проходить службу на Сумщині. Жінка каже, не очікувала, що народжуватиме далеко від дому.

Ніна Піантковська та Олег Сохан фото: suspilne.media

«Я приїхала з Івано-Франківська до чоловіка, того що його забирали два місяці тому і ми не бачилися, а те, як ми день в день на протязі цілого року звикли бути разом і страх спрацював і я сіла в поїзд і просто поїхала до чоловіка. Ми планували все-таки поїхати додому і родити дома. Ну, так сталося, що ми зупинилися тут», – розповіла Ніна Піантковська.

Ніна вже має трьох дітей, наразі вони в рідних. А для Олега це перший досвід батьківства.

«Коли дружину забрали на операцію, було набагато страшніше, ніж на бойовій позиції будь-якій. А потім ейфорія, щастя. Вчора я дружині вже говорив, що плакав цілий вечір», – ділиться Олег Сохан.

Хлопчика назвали Максим, як каже батько, «щоб брав від життя по максимуму», донечок – Мілана і Омелія. Пара говорить: вдячні лікарям що все пройшло добре і для дітей, і для мами.

Новонароджені у відділенні інтенсивної терапії фото: suspilne.media

«Останній випадок, який я більш-менш можу згадати, був років вісім тому – самостійної трійні. Трійні в принципі в природі бувають дуже рідко. На сьогоднішній день трійня вважається якби діагноз після ЕКО, після допоміжних репродуктивних технологій. І навіть в цьому випадку вже є методи для того, щоб трієнь не було, бо трійню виносити дуже складно, це досить таки складна вагітність і складні пологи. Вважається, що бажано, щоб їх не було. А в даному конкретному випадку ми були всі дуже здивовані, бо жінка на момент надходження не мала з собою медичної документації на руках. Але була в активному пологовому процесі, прям перейми йшли дуже активно. І коли ми почали спілкуватися, і жінка, і її партнер в два голоси нас почали запевняти, що у нас трійня», – говорить медична директорка обласного перинатального центру Ольга Бутенко.

За словами завідувачки відділення інтенсивної терапії Валерії Янковської, прогноз для малюків сприятливий, але оскільки вони передчасно народжені, то потребують дихальної підтримки – апарат підтримує функцію легень. Також проводиться фототерапія і харчування внутрішньовенно.

Після того як діти адаптуються, планують повернутися до Івано-Франківська, каже пара.

«Нас там чекають бабуся, дідусь, Олегові тато, мама. Це їхні перші внуки. В мене батько після інсульту, вчора сказав, що він за цей місяць постарається повністю одужати і приїхати за нами сюди, за онуками», – розповідає Ніна.

А в найближчих планах у Олега та Ніни – одружитися. Кажуть, що хотіли зробити це раніше, онлайн, але не вийшло, тому розпишуться у військовій частині Олега. Пара разом рік, а до цього, розповідають,чоловік рік добивався взаємності.

Олег каже, що має власне житло в Івано-Франківську, де вони оселяться з усіма шістьма дітьми. Говорять, впевнені, що разом впораються з усіма труднощами.

