Стало відомо, від чого вмирає кожен третій мешканець планети

Кількість смертей від серцево-судинних захворювань зросла на 46% за 30 років

За останні три десятиліття у світі різко зросла кількість смертей, спричинених серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Згідно зі звітом Американської колегії кардіології (ACC), підготовленим у межах глобального проєкту Global Burden of Disease (GBD), смертність від ССЗ збільшилася на 46%: з 13,1 млн випадків у 1990 році до 19,2 млн за останні кілька років. Про це пише «Главком» із посиланням на TCTMD.com

Таким чином, наразі серцево-судинні захворювання є причиною приблизно 30% усіх щорічних смертей на планеті.

Міжнародна група дослідників, яка проаналізувала статистику 375 ССЗ у 204 країнах-членах ООН, визначила кілька ключових причин цієї тривожної тенденції:

Старіння населення планети: Швидке збільшення частки літніх людей є природним чинником зростання кардіологічних проблем.

Гіпертонія та харчування: Зростання кількості випадків гіпертонії в країнах, що розвиваються, та часте вживання шкідливої їжі значно підвищують ризик ССЗ.

Забруднення повітря: Щорічно близько 4 млн смертей пов'язані із забрудненням повітря, особливо це виражено у країнах Океанії.

Свинцеве забруднення: Окремою проблемою, що сприяє зростанню кардіологічних захворювань, є забруднення довкілля сполуками свинцю. Цей фактор особливо актуальний для країн Центральної Азії та Північної Африки.

Звіт GBD підкреслює глибоку нерівність у сфері охорони здоров'я: розрив у показниках смертності від ССЗ між найбільш та найменш благополучними країнами світу сягає 14-кратного рівня. Це свідчить про необхідність глобальних скоординованих дій для усунення нерівності та боротьби з основними факторами ризику.

