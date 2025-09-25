Головна Світ Соціум
Стало відомо, від чого вмирає кожен третій мешканець планети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Стало відомо, від чого вмирає кожен третій мешканець планети
Серцеві проблеми стали великою проблемою людства
Кількість смертей від серцево-судинних захворювань зросла на 46% за 30 років

За останні три десятиліття у світі різко зросла кількість смертей, спричинених серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Згідно зі звітом Американської колегії кардіології (ACC), підготовленим у межах глобального проєкту Global Burden of Disease (GBD), смертність від ССЗ збільшилася на 46%: з 13,1 млн випадків у 1990 році до 19,2 млн за останні кілька років. Про це пише «Главком» із посиланням на TCTMD.com

Таким чином, наразі серцево-судинні захворювання є причиною приблизно 30% усіх щорічних смертей на планеті.

Міжнародна група дослідників, яка проаналізувала статистику 375 ССЗ у 204 країнах-членах ООН, визначила кілька ключових причин цієї тривожної тенденції:

  • Старіння населення планети: Швидке збільшення частки літніх людей є природним чинником зростання кардіологічних проблем.
  • Гіпертонія та харчування: Зростання кількості випадків гіпертонії в країнах, що розвиваються, та часте вживання шкідливої їжі значно підвищують ризик ССЗ.
  • Забруднення повітря: Щорічно близько 4 млн смертей пов'язані із забрудненням повітря, особливо це виражено у країнах Океанії.
  • Свинцеве забруднення: Окремою проблемою, що сприяє зростанню кардіологічних захворювань, є забруднення довкілля сполуками свинцю. Цей фактор особливо актуальний для країн Центральної Азії та Північної Африки.

Звіт GBD підкреслює глибоку нерівність у сфері охорони здоров'я: розрив у показниках смертності від ССЗ між найбільш та найменш благополучними країнами світу сягає 14-кратного рівня. Це свідчить про необхідність глобальних скоординованих дій для усунення нерівності та боротьби з основними факторами ризику.

Раніше міжнародна команда дослідників виявила, що один вже схвалений препарат може стабілізувати майже всі мутовані форми людського білка, незалежно від того, де саме відбулася мутація. Це відкриття стосується рецептора вазопресину V2 (V2R), який необхідний для нормальної роботи нирок. Порушення в його структурі призводять до рідкісного захворювання – нефрогенного нецукрового діабету, при якому людина страждає від сильної спраги та виділяє літри розведеної сечі. 

здоров'я населення гіпертонія

