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    Здоровье

    Ученные доказали, что женщины намного грязнее мужчин в постели

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    Ученные доказали, что женщины намного грязнее мужчин в постели

    В буквальном смысле слова

    Нам всегда казалось, что в вопросах гигиены и чистоты женщинам нет равных. Но результаты последних исследований противоречат этому убеждению.

    Исследователи из ErgoFlex опросили 2000 респондентов и обнаружили, что мужчины более чистюли, чем женщины.

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    Так, грязные неотесанные грубияны меняют постельное белье каждые две недели.  А ненаглядные принцессы, между тем, проделывают это только один раз в месяц.Также, согласно статистике, нагишом предпочитают спать 61% женщин и только 39% мужчин. Также мужчины чаще стирают свою пижаму. Каждые три ночи, а женщины - каждые пять.

    «Нам показался очень забавным тот факт, что мужчины оказались более гигиеничными в постельных делах, чем женщины, особенно по сравнению со старыми данными», - прокомментировал представитель ErgoFlex

    Также эксперты ErgoFlex рекомендуют менять постельные принадлежности по меньшей мере раз в пару недель.

    Джерело: New York Post

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