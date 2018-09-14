Ученные доказали, что женщины намного грязнее мужчин в постели



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В буквальном смысле слова

Нам всегда казалось, что в вопросах гигиены и чистоты женщинам нет равных. Но результаты последних исследований противоречат этому убеждению.

Исследователи из ErgoFlex опросили 2000 респондентов и обнаружили, что мужчины более чистюли, чем женщины.

Так, грязные неотесанные грубияны меняют постельное белье каждые две недели. А ненаглядные принцессы, между тем, проделывают это только один раз в месяц.Также, согласно статистике, нагишом предпочитают спать 61% женщин и только 39% мужчин. Также мужчины чаще стирают свою пижаму. Каждые три ночи, а женщины - каждые пять.

«Нам показался очень забавным тот факт, что мужчины оказались более гигиеничными в постельных делах, чем женщины, особенно по сравнению со старыми данными», - прокомментировал представитель ErgoFlex

Также эксперты ErgoFlex рекомендуют менять постельные принадлежности по меньшей мере раз в пару недель.

Джерело: New York Post