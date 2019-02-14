Ученые доказали, что шоколад уменьшает риск сердечных нарушений



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Журнал American Heart Journal опубликовал статью о пользе шоколада для укрепления здоровья сердца

Американское издание привело данные, полученные в ряде исследований и говорящие о том, что употребление шоколада связано с уменьшением рисков разных сердечных нарушений.

В частности, представители науки установили: употребление шоколада в количестве 28 граммов в неделю ведет к 18% снижению риска развития сердечной недостаточности. Также учеными была установлена связь между регулярным присутствием шоколада в рационе и уменьшением вероятности возникновения мерцательной аритмии - состояние, для которого характерно нерегулярное сердцебиение.

«Люди, которые употребляли от 2 до 6 порций шоколада в неделю, на 20% меньше были подвержены риску мерцательной аритмии - в отличие от тех, кто ел шоколад менее одного раза в месяц», - констатировали научные специалисты.

Эксперты отмечают, что речь прежде всего идет о шоколаде, насыщенном какао – не менее 70%. Такой продукт за счет антиоксидантных свойств какао и высокого содержания магния в них улучшает функцию кровеносных сосудов, а также уменьшает воспаление и помогает иммунной системе регулировать образование тромбоцитов, сообщили ученые.

Эта способность шоколада снижать воспалительные процессы в организме делает его лакомством, очень полезным для гипертоников, подчеркнули исследователи. Также научные данные говорят о том, что регулярное употребление шоколада с высоким уровнем какао на 10% уменьшает риск развития диабета.

Джерело: Medikforum.ru