Мокрые волосы и красное лицо: Надежда Мейхер показала, как выглядит после тренировки



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Надежда Мейхер

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не стесняется показать себя поклонникам без макияжа

Не успела Надя Мейхер вернуться из отпуска, как приступила к тренировкам в зале и своим любимым занятиям балетом.

На своей странице в соцсети Мейхер опубликовала снимок, сделанный после одной из таких тренировок. На ней обтягивающая белая майка на тонких бретельках, под которой черное нижнее белье. На лице нет макияжа, а на шее висит кулон.

Надежда Мейхер

«Мокрющие волосы, красное лицо, трясущиеся руки, ноги, измученное, но в глубине души, очень счастливое лицо... нет, я не попала пьяной под ночной град и ливень в моем родном Киеве. Виной тому занятия балетом, очень продуктивные», - написала в подписи под снимком звезда.

Джерело: ТСН