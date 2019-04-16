Вдыхание приятных запахов может помочь бросить курить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курильщики, вдыхающие приятные запахи, испытывают меньшее желание затянуться сигаретой

Ученые говорят, что такой способ действительно помогает контролировать вредную потребность.

Заключение о влиянии приятных запахов на курильщиков было сделано специалистами Американской психологической ассоциации. Представленные ими данные опубликованы в Journal of Abnormal Psychology.

«Вдыхание приятных запахов способно затормозить желание закурить», - утверждают специалисты.

Психологами был осуществлен эксперимент с участием 232 курильщиков от 18 до 55 лет, не делавших до этого момента попыток бросить курить. Испытуемых попросили не курить в течение 8 часов. После этого пришел черед ароматерапии. Людям предлагалось вдыхать приятные для человеческого обоняния ароматы - шоколада, яблок, мяты, лимона, ванили. Среди этих запахов один был неприятным, а еще один ассоциировался с тем видом табака, который предпочитал курильщик.

После вдыхания запахов добровольцы должны были поджечь свои сигареты, но при этом не затягиваться, а только держать их в руках. Возникающее при этом желание закурить следовало оценить по шкале от 1 до 100.

Проведя серию циклов подобных проверок, специалисты обнаружили: вдыхание приятных запахов действительно помогает контролировать желание курить. При этом ученые оценили данный подход как «многообещающий способ снизить тягу к никотину».

Теперь исследователи намерены вычислить, существуют ли такие комбинации ароматов, которые бы действовали в этом плане наиболее эффективно.

Джерело: Medikforum.ru