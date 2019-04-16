  1. Головна
  2. Скотч
  3. Здоровье

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоровье

    Вдыхание приятных запахов может помочь бросить курить

    • Розсилка
    Вдыхание приятных запахов может помочь бросить курить

    Курильщики, вдыхающие приятные запахи, испытывают меньшее желание затянуться сигаретой

    Ученые говорят, что такой способ действительно помогает контролировать вредную потребность.

    Заключение о влиянии приятных запахов на курильщиков было сделано специалистами Американской психологической ассоциации. Представленные ими данные опубликованы в Journal of Abnormal Psychology.

    «Вдыхание приятных запахов способно затормозить желание закурить», - утверждают специалисты.

    Психологами был осуществлен эксперимент с участием 232 курильщиков от 18 до 55 лет, не делавших до этого момента попыток бросить курить. Испытуемых попросили не курить в течение 8 часов. После этого пришел черед ароматерапии. Людям предлагалось вдыхать приятные для человеческого обоняния ароматы - шоколада, яблок, мяты, лимона, ванили. Среди этих запахов один был неприятным, а еще один ассоциировался с тем видом табака, который предпочитал курильщик.

    После вдыхания запахов добровольцы должны были поджечь свои сигареты, но при этом не затягиваться, а только держать их в руках. Возникающее при этом желание закурить следовало оценить по шкале от 1 до 100.

    Проведя серию циклов подобных проверок, специалисты обнаружили: вдыхание приятных запахов действительно помогает контролировать желание курить. При этом ученые оценили данный подход как «многообещающий способ снизить тягу к никотину».

    Теперь исследователи намерены вычислить, существуют ли такие комбинации ароматов, которые бы действовали в этом плане наиболее эффективно.

    Джерело: Medikforum.ru

    Читайте також
    здоровый образ жизни здоровье
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ