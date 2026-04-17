Психіатр зі США назвав ранні симптоми деменції та хвороби Альцгеймера

Проблем із пам’яттю є причиною для того, щоб звернутися до лікаря
Раннє виявлення симптомів хвороб може мати попередити її розвиток та вчасно почати лікування 

Психіатр Деніел Амен розповів, на які симптоми варто звернути увагу, аби вчасно виявити такі захворювання, як деменція чи хвороба Альцгеймера. За словами лікаря, хвороба Альцгеймера починається ще за десятки років до появи перших симптомів. Про це пише «Главком» із посиланням на Your Tango.

Проблеми з пам’яттю

Деніел Амен зауважив, що початок проблем із пам’яттю є причиною для того, щоб звернутися до лікаря. Як, наприклад, різке та примітне погіршення пам’яті. «Подумайте, як боляче і важко видаляти пам’ятні фотографії зі свого телефону. А тепер уявіть, як це прикро, коли ваш мозок робить це без вашого дозволу. Деменція часто починається з втрати пам’яті. Однак поступово вона прогресує до стадії, коли людина не здатна самостійно дбати про себе», – пояснив він.

Такі прояви хвороби можуть свідчити про зниження активності лобової частки мозку. Водночас дослідження доводять, що раннє виявлення хвороби та втручання може уповільнити ці процеси та запобігти розвитку симптомів.

Коротка пам’ять та відволікання

Психіатр Деніел Амен пояснив, що відволікання є одним із симптомів деменції та хвороби Альцгеймера. Однак воно відрізняється від того, що притаманне діагнозу СДУГ. У цьому випадку раннє втручання також важливе.

«З медичної точки зору, ось що, на нашу думку, відбувається: сканування мозку зараз показує, що хронічна надмірна стимуляція, включаючи прокручування стрічки, сповіщення, новини та багатозадачність, зменшує префронтальну кору, посилює стресові шляхи та розвантажує мозок шумом», – зауважив Майкл Хантер.

Поганий настрій

Депресія не є симптомом, однак вона є чинником для ризику виникнення хвороби Альцгеймера. Депресія збільшує його вчетверо в чоловіків та подвоює у жінок.

«Надмірне гортання стрічки в соціальних мережах руйнує ваш мозок. Це призводить до скорочення тривалості уваги, підвищення відволікання та руйнує систему винагороди вашого мозку. Показ ідеальної досконалості в соціальних мережах також створює хибне уявлення, що всі, крім вас, є досконалими та мають ідеальне життя, що шкодить вашому благополуччю», – зауважила психологиня Патрісія Шмідт.

Надмірна вага

За словами Деніеля Амена, коли вага людини зростає, функції її мозку зменшуються. Одне з досліджень підтверджує слова лікаря. У ході дослідження з’ясувалося, що люди із надмірною вагою мають у середньому на 4 % менший об’єм мозку. Водночас сам мозок виглядає на вісім років старшим, ніж вік людини.

Відсутність енергії

Лікар Амен зауважив, якщо людина хронічно відчуває низький рівень енергії протягом дня, це може свідчити про знижений кровотік у всьому тілі та мозку.

Наприклад, дослідження з вивчення зв’язку між кровотоком і здоров’ям мозку довело, що низький кровотік, спричинений діабетом, може мати вплив на серцево-судинну систему. Разом із цим підвищується ризик розвитку судинної деменції через проблеми із пам’яттю, мисленням і увагою.

Безсоння та апное сну

Проблеми та розладу сну мають безпосередній зв’язок із деменцією та хворобою Альцгеймера. Ці симптоми, за словами вчених, є прямими факторами виникнення цих хвороб.

До слова, корисні хобі знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Вчені провели дослідження та довели, що підвищений рівень когнітивного збагачення протягом життя зменшує ймовірність хвороби Альцгеймера. Йдеться про такі звички, як читання, писання або ігри.

