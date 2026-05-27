Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння

Довголіття на 50 % залежить від способу життя

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Експертка пояснила, від чого варто відмовитися, щоби прожити довше

Американський ендокринолог Флоренс Коміт дала три поради, які можуть продовжити життя. Лікарка запевнила, що старіння залежить не лише від генетики, але й від способу життя людини. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

За словами лікарки Флоренс Коміт, довголіття на 50 % залежить від генетики. Однак інші 50 % – це спосіб життя, якість харчування, сон та фізична витривалість. Фахівчиня розповіла, які три звички можуть продовжити життя та сповільнити старіння.

Відмова від нічних перекусів

фото з відкритих джерел

Флоренс Коміт зауважила, що харчування вночі має негативні наслідки для сну. Найбільше це стосується того, як організм відновлюється під час сну. У фазу глибокого сну відновлюються клітини, імунна система та відбувається нормалізація обміну речовин.

Вплив нічного харчування на ці процеси здатний прискорювати старіння. Тому, щоб зберігати молодість довше, варто відмовитися від нічних перекусів.

Контроль вживання алкоголю

фото з відкритих джерел

Щоби прожити довше, варто звернути увагу на кількість алкоголю, який ви вживаєте. Експертка радить зменшити щонайменше вдвічі норму вживання алкоголю.

Алкоголь часто пов’язують із ризиком серцево-судинних захворювань, розвитку деменції та окремих видів раку. Це підтверджує низка досліджень. Разом із цим алкоголь впливає на важливі аспекти довголіття, зокрема на якість сну. Також він підвищує рівень цукру в крові.

Крім зменшення алкоголю в раціоні, експерти радять замінювати різноманітні напої на звичайну воду, яка покращує та підтримує метаболізм.

Фізична активність

фото з відкритих джерел

Регулярна фізична активність – один із секретів довголіття. Лікарі радять не лише займатися спортом, а й поєднувати силові тренування з кардіонавантаженнями. Саме такий підхід у тренуваннях здатен підтримувати здорову м’язову масу, витривалість та здоров’я серця.

Для цього фахівці пропонують мати декілька тренувань на тиждень. Наприклад, вправи із вагою, біг, заняття на велотренажері тощо. Фізична активність допомагає не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й знижувати ризики виникнення вікових хвороб.

Нагадаємо, науковці провели дослідження та з’ясували, як один популярний напій впливає на мозок. Результати дослідження довели, що цей напій має здатність знижувати ризику розвитку деменції.