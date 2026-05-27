Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Довголіття на 50 % залежить від способу життя
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Експертка пояснила, від чого варто відмовитися, щоби прожити довше

Американський ендокринолог Флоренс Коміт дала три поради, які можуть продовжити життя. Лікарка запевнила, що старіння залежить не лише від генетики, але й від способу життя людини. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

За словами лікарки Флоренс Коміт, довголіття на 50 % залежить від генетики. Однак інші 50 % – це спосіб життя, якість харчування, сон та фізична витривалість. Фахівчиня розповіла, які три звички можуть продовжити життя та сповільнити старіння.

Відмова від нічних перекусів

Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння фото 1
фото з відкритих джерел

Флоренс Коміт зауважила, що харчування вночі має негативні наслідки для сну. Найбільше це стосується того, як організм відновлюється під час сну. У фазу глибокого сну відновлюються клітини, імунна система та відбувається нормалізація обміну речовин.

Вплив нічного харчування на ці процеси здатний прискорювати старіння. Тому, щоб зберігати молодість довше, варто відмовитися від нічних перекусів.

Контроль вживання алкоголю

Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння фото 2
фото з відкритих джерел

Щоби прожити довше, варто звернути увагу на кількість алкоголю, який ви вживаєте. Експертка радить зменшити щонайменше вдвічі норму вживання алкоголю.

Алкоголь часто пов’язують із ризиком серцево-судинних захворювань, розвитку деменції та окремих видів раку. Це підтверджує низка досліджень. Разом із цим алкоголь впливає на важливі аспекти довголіття, зокрема на якість сну. Також він підвищує рівень цукру в крові.

Крім зменшення алкоголю в раціоні, експерти радять замінювати різноманітні напої на звичайну воду, яка покращує та підтримує метаболізм.

Фізична активність

Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння фото 3
фото з відкритих джерел

Регулярна фізична активність – один із секретів довголіття. Лікарі радять не лише займатися спортом, а й поєднувати силові тренування з кардіонавантаженнями. Саме такий підхід у тренуваннях здатен підтримувати здорову м’язову масу, витривалість та здоров’я серця.

Для цього фахівці пропонують мати декілька тренувань на тиждень. Наприклад, вправи із вагою, біг, заняття на велотренажері тощо. Фізична активність допомагає не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й знижувати ризики виникнення вікових хвороб.

Нагадаємо, науковці провели дослідження та з’ясували, як один популярний напій впливає на мозок. Результати дослідження довели, що цей напій має здатність знижувати ризику розвитку деменції. 

Читайте також:

Теги: здоров'я лікар поради довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 21 по 22 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 травня: якою буде сонячна активність
21 травня, 05:00
Говард Такер був визнаний найстарішим лікарем у світі
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
21 травня, 04:11
Активність Сонця з 15 по 16 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 15-16 травня: якою буде сонячна активність
15 травня, 05:00
Девід Аттенборо є популярним ведучим документальних фільмів про природу
100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття
12 травня, 20:33
Вчені дослідили зв’язок оцтової кислоти в організмі з роботою мозку
Секрети довголіття: вчені виявили речовину, яка уповільнює старіння
12 травня, 06:11
Як виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях? Психіатр назвав головні симптоми
Як виявити хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях? Психіатр назвав головні симптоми
7 травня, 19:05
Поки людина не помічає змін на шкірі, захворювання може вже прогресувати та поширюватися на лімфатичні вузли й внутрішні органи
Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
5 травня, 11:26
Активність Сонця з 3 по 4 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 травня: якою буде сонячна активність
3 травня, 05:00
Луїс Кано народився у Колумбії, проте більшість свого життя мешкає у США
Найстаріший чоловік США назвав головні секрети довголіття
27 квiтня, 18:10

Здоров'я

Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння
Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння
Як дожити до 107 років? Американка розкрила чотири секрети довголіття
Як дожити до 107 років? Американка розкрила чотири секрети довголіття
У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)
У Китаї чоловік роками жив із каменем у сечовому міхурі вагою 1,3 кг (фото)
«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення
«Використовую різні методи». Могилевська розкрила секрети свого вражаючого схуднення
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників
Як захиститися від кліщів під час прогулянки? Поради лісників

Новини

Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Вчора, 18:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua