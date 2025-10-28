Головна Скотч Здоров'я
Як захиститись від деменції? Австралійські вчені назвали найкращий спосіб

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Вчені розкрили секрети захисту від деменції
фото із відкритих джерел

Дослідження доводить, що музика – важливий елемент захисту мозку від старіння

Нове дослідження австралійських вчених, опубліковане в журналі International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP), виявило значний зв'язок між музичною активністю та зниженням ризику розвитку деменції у людей похилого віку, пише «Главком».

Дослідники проаналізували дані майже 11 тис. учасників проєкту ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) – людей старше 70 років без ознак когнітивних порушень. Спостереження тривало в середньому 4,7 роки.

Через приблизно три роки учасників опитали щодо частоти їхньої музичної активності (прослуховування музики чи гри на інструментах).

Результати вражають: постійне прослуховування музики знижувало ризик розвитку деменції на 39% та ризик помірного когнітивного зниження на 17% порівняно з тими, хто слухав рідко або ніколи. Регулярна гра на музичних інструмента демонструвала на 35% менший ризик деменції. Поєднання обох видів активності також асоціювалося з помітно нижчим ризиком як деменції, так і когнітивного ослаблення.

Цікаво, що рівень освіти виявився фактором, що посилює захисний ефект музики. У людей з 16 і більше роками навчання постійне прослуховування музики знижувало ризик деменції на вражаючі 63%. Водночас у учасників з 12-15 роками освіти подібний зв'язок не спостерігався.

Вчені планують продовжити дослідження, щоб детальніше визначити найбільш ефективні форми музичної активності та можливість включення музики до профілактичних програм проти деменції.

Раніше довгожителька з Південно-Африканської Республіки (ПАР) розкрила секрет довголіття. Дитвела Вільгельміна Моєнг зазначає: потрібно бути добрими один до одного та любити людей.

До слова, дослідження крові, слини та інших біологічних зразків Марії Браньяс, яка померла у віці 117 років як найстаріша жива людина у світі, виявило можливі причини її виняткового довголіття. Вчені з Іспанії встановили, що супердовгожителька, яка прожила понад 30 років довше за середній показник для жінок у її регіоні, мала напрочуд «молодий» геном. 

