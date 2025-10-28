Як захиститись від деменції? Австралійські вчені назвали найкращий спосіб

Дослідження доводить, що музика – важливий елемент захисту мозку від старіння

Нове дослідження австралійських вчених, опубліковане в журналі International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP), виявило значний зв'язок між музичною активністю та зниженням ризику розвитку деменції у людей похилого віку, пише «Главком».

Дослідники проаналізували дані майже 11 тис. учасників проєкту ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) – людей старше 70 років без ознак когнітивних порушень. Спостереження тривало в середньому 4,7 роки.

Через приблизно три роки учасників опитали щодо частоти їхньої музичної активності (прослуховування музики чи гри на інструментах).

Результати вражають: постійне прослуховування музики знижувало ризик розвитку деменції на 39% та ризик помірного когнітивного зниження на 17% порівняно з тими, хто слухав рідко або ніколи. Регулярна гра на музичних інструмента демонструвала на 35% менший ризик деменції. Поєднання обох видів активності також асоціювалося з помітно нижчим ризиком як деменції, так і когнітивного ослаблення.

Цікаво, що рівень освіти виявився фактором, що посилює захисний ефект музики. У людей з 16 і більше роками навчання постійне прослуховування музики знижувало ризик деменції на вражаючі 63%. Водночас у учасників з 12-15 роками освіти подібний зв'язок не спостерігався.

Вчені планують продовжити дослідження, щоб детальніше визначити найбільш ефективні форми музичної активності та можливість включення музики до профілактичних програм проти деменції.

Раніше довгожителька з Південно-Африканської Республіки (ПАР) розкрила секрет довголіття. Дитвела Вільгельміна Моєнг зазначає: потрібно бути добрими один до одного та любити людей.

До слова, дослідження крові, слини та інших біологічних зразків Марії Браньяс, яка померла у віці 117 років як найстаріша жива людина у світі, виявило можливі причини її виняткового довголіття. Вчені з Іспанії встановили, що супердовгожителька, яка прожила понад 30 років довше за середній показник для жінок у її регіоні, мала напрочуд «молодий» геном.