Гітлер мав проблеми зі статевим розвитком – The Times

Гітлер міг мати синдром Каллмана та схильності до психічних розладів

Аналіз ДНК Гітлера виявив рідкісне генетичне захворювання та психічні схильності, що пояснюють частину його особистісних особливостей

Британські вчені проаналізували кров з дивану, на якому застрелився німецький диктатор Адольф Гітлер, і виявили рідкісне генетичне захворювання – синдром Каллмана, а також схильності до психічних розладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання The Times.

Дослідження стало основою документального фільму «Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator», який вийде 15 листопада на британському суспільному телеканалі «Channel 4».

Провідною генетикинею проєкту запросили стати професорку Турі Кінг, яка відома завдяки своїй праці над ідентифікацією останків Річарда III.

«Якби він подивився на власні генетичні результати, то майже напевно відправив би себе до газової камери», – поділилася думкою професорка Кінг, – «У нього міг би виявитися найнудніший на планеті геном. Але це не так».

Генетичне дослідження показало, що у Гітлера був синдром Каллмана, що уповільнює статевий розвиток та знижує рівень тестостерону. Історик Потсдамського університету Алекс Дж. Кей зазначає, що через цю особливість він міг уникати сексуальних стосунків і повністю присвятити себе політиці.

«Інші високопоставлені нацисти мали дружин, дітей, навіть позашлюбні зв'язки. Гітлер – єдина людина серед усього нацистського керівництва, яка їх не мала», – сказав Кей, який спеціалізується на нацистській Німеччині та є науковим співкерівником документального фільму.

Ще одним результатом дослідження стала ймовірна наявність у Гітлера генетичних схильностей до аутизму, шизофренії та біполярного розладу. Дослідники підкреслюють, що ці фактори не можуть повністю пояснити або виправдати його поведінку, яка, за словами професора психології Саймона Барона-Коена, «ніколи не є на 100% генетичною».

Повторний аналіз також підтвердив, що Гітлер не мав єврейського походження, як припускали через чутки про його діда: його гени вказують на австрійсько-німецьке коріння.

