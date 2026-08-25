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Павло Зібров показав ексклюзивні фото дружини-іменинниці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Павло Зібров позує з дружиною Мариною Зібровою
фото: Іnstagram/pavlo_zibrov

Павло Зібров показав, як виглядає його дружина та донька

Сьогодні, 25 серпня, свій день народження святкує дружина народного артиста України Павла Зіброва, Марина Зіброва. З нагоди свята співак поділився рідкісними фото з дружиною та зворушливими привітаннями. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Павло Зібров привітав дружину з днем народження. Він нагадав про свою пісню «Марина», яку він присвятив коханій та співає про неї вже понад 30 років. Також артист показав спільні фото з іменинницею.

«Марина, Марина, любов моя єдина, Тебе шукав я довгих десять літ… Ось так я співаю про тебе вже 33 роки. Моя любов, моя дорога Маринко, вітаю тебе з днем народження! Найперше хочу подякувати твоїм батькам за те, що подарували цьому світу таку прекрасну дівчинку, яка стала моєю дружиною, мамою нашої принцеси Діани, моєю музою, моїм натхненням і найближчою людиною», – поділився артист.

Павло Зібров показав ексклюзивні фото дружини-іменинниці
Павло Зібров показав ексклюзивні фото дружини-іменинниці
фото: Іnstagram/pavlo_zibrov

Також Павло Зібров подякував дружині за їхню доньку Діану та побажав здійснення усіх мрій. «Ти неймовірно красива – і не лише зовні. У тобі є та особлива краса, яка з роками стає тільки сильнішою. Ти талановита, мудра, добра, щира й дуже сильна та справедлива жінка. Я пишаюся тобою і щодня дякую долі за те, що саме ти поруч зі мною. Я хочу побажати тобі найголовнішого – міцного здоров’я, миру в Україні, спокою в душі та багато щасливих років, наповнених любов’ю. А все інше ми обов’язково купимо на Бессарабському ринку! Купайся в щасті, тoни в коханні, нехай здійснюються всі твої мрії та бажання. А я завжди буду поруч – підтримувати, обіймати, берегти й любити тебе», – побажав чоловік.

Павло Зібров показав ексклюзивні фото дружини-іменинниці (фото) фото 1
фото: Іnstagram/pavlo_zibrov

Зрештою Павло Зібров привітав Марину Зіброву й від імені їхньої доньки та домашніх улюбленців. Також він показав їхнє спільне сімейне фото. «Я, Діаночка, Нана і Джессі обіймаємо, цілуємо й бажаємо тобі найщасливішого дня народження, моя Маринко!. Я, Діаночка, Нана і Джессі (собаки родини Зібрових, «Главком») обіймаємо, цілуємо й бажаємо тобі найщасливішого дня народження, моя Маринко!» – написав співак.

Павло Зібров поділився фото з дружиною та донькою
Павло Зібров поділився фото з дружиною та донькою
фото: Іnstagram/pavlo_zibrov

Нагадаємо, народний артист України Павло Зібров повідомив про поповнення в родині та розповів, як він зі співачкою Іриною Білик через це «стали» кумами.  У Павла Зіброва зʼявилася нова домашня улюблениця – собака Джессі, з якою Білик часто гуляла, коли навідувала співака в нього вдома. Так народна артистка запропонувала Павлу Зіброву завести ще одну собаку. 

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Теги: Павло Зібров дружина день народження фото

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