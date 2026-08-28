Серіал «Темна матерія» отримав продовження: дата виходу та цікаві подробиці другого сезону

«Темна матерія» є кіноадаптацією однойменного роману Блейка Крауча

Сьогодні, 28 серпня, стартував другий сезон науково-фантастичного трилеру «Темна матерія». Головний герой цієї історії, фізик, який мандрує світами, потрапить у вир нових пригод та випробувань. Чого чекати в нових епізодах, дізнавайтеся в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет першого сезону серіалу «Темна матерія»

фото з відкритих джерел

Дата виходу: 28 серпня

28 серпня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: наукова фантастика, психологічний трилер

наукова фантастика, психологічний трилер У ролях: Джоел Едгертон, Дженніфер Коннеллі, Алісе Брага, Джиммі Сімпсон, Оукс Феглі

фото: кадр із другого сезону серіалу «Темна матерія»

У центрі подій серіалу «Темна матерія» – головний герой Джейсон Дессен, якого викрав його двійник. Врешті він опинився в паралельній реальності. Тож головною метою для фізика є повернення додому до родини. Проте це завдання виявилося нелегким. Аби знову побачити свою дружину та сина, Джейсону Дессену доведеться мандрувати різними світами. Ба більше, ученому доведеться зустрітися з власними альтернативними версіями.

Цікаві факти про другий сезон «Темної матерії»

фото з відкритих джерел

Другий сезон серіалу «Темна матерія» буде розбиратися з усім, із чим Джейсон зіштовхнувся в попередніх епізодах. Він спробує дослідити свої зустрічі з власними двійниками та можливості мандрівок між світами. Серіал «Темна матерія» став екранізацією однойменного роману Блейка Крауча.

Трейлер другого сезону серіалу «Темна матерія»

Письменник спеціально адаптував сюжет книги для того, аби його втілили в серіалі. До того ж у новому сезоні будуть нові сюжетні лінії, яких немає в книзі. Новий сезон вийде на екрани 28 серпня, усього очікується 10 серій. Кожна з них виходитиме щоп’ятниці на Apple TV.

Хто зіграв головних героїв «Темної матерії»

Джоел Едгертон, Дженніфер Коннеллі та Оукс Феглі зіграли родину у серіалі «Темна матерія» фото: Іnstagram.com/ofegley

Джоел Едгертон

Джоел Едгертон у серіалі «Темна матерія» зіграв головного героя фото: кадр із серіалу «Темна матерія»

Австралійський актор, сценарист і продюсер Джоел Едгертон у серіалі «Темна матерія» зіграв головного героя, фізика Джейсона Дессена.

Джоел Едгертон і Дженніфер Коннеллі зіграли пару у серіалі «Темна матерія» фото: кадр із другого сезону серіалу «Темна матерія»

Актор відомий за фільмами «Король Артур», «Воїн», «Ціль номер один», «Великий Гетсбі», «Чорна меса» та іншими культовими стрічками.

Дженніфер Коннеллі

Дженніфер Коннеллі зіграла в серіалі «Темна матерія» фото: кадр із серіалу «Темна матерія»

Американська акторка Дженніфер Коннеллі в серіалі «Темна матерія» зіграла дружину Джейсона, Даніелу Дессен.

Дженніфер Коннеллі в серіалі «Темна матерія» зіграла дружину Джейсона Дессена фото: кадр із серіалу «Темна матерія»

Відома за фільмами «Лабіринт», «Рокетер», «Темне місто», «Ігри розуму», «Халк», «День, коли Земля зупинилася» та «Топ Ґан: Меверік», а також серіалом «Снігобур» та іншими роботами.

Оукс Феглі

Оукс Феглі в серіалі «Темна матерія» зіграв сина Джейсона Дессена фото: Іnstagram.com/ofegley

Американський актор Оукс Феглі в серіалі «Темна матерія» зіграв сина Джейсона та Даніели, Чарлі Дессена.

Оукс Феглі зіграв у серіалі «Темна матерія» фото: Іnstagram.com/joeledgerton

Він знімався у фільмах «Дракон Піта», «Чудо», «Світ, повний чудес», «Війна з дідусем», «Фабельмани» та «Адам Перший».

Алісе Брага

Алісе Брага і Джоел Едгертон зіграли у серіалі «Темна матерія» фото: Іnstagram.com/alicebraga

Бразильська акторка Алісе Брага зіграла психологиню та партнерку вченого Джейсона в одній з альтернативних реальностей. Алісе Брага грала у фільмах «Я – легенда», «Хижаки», «Місто Бога» та «Елізіум».

Джиммі Сімпсон

Джиммі Сімпсон зіграв друга та колегу Джейсона Дессена у серіалі «Темна матерія» фото: кадр із серіалу «Темна матерія»

У серіалі «Темна матерія» американський актор Джиммі Сімпсон зіграв друга та колегу Джейсона, Раяна Голдера. Він також грав у відомих серіалах «Доктор Хаус», «CSI: Місце злочину», а також стрічках «Картковий будинок», «Чорне дзеркало» та інших популярних проєктах.

Нагадаємо, 6 серпня вийшов довгоочікуваний третій сезон серіалу «Моє життя з Волтерами». Молодіжна драма між Джекі Говард і братами Волтерами знову розгорнеться у нових серіях.