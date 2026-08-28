Серіал «Темна матерія» отримав продовження: дата виходу та цікаві подробиці другого сезону
«Темна матерія» є кіноадаптацією однойменного роману Блейка Крауча
Сьогодні, 28 серпня, стартував другий сезон науково-фантастичного трилеру «Темна матерія». Головний герой цієї історії, фізик, який мандрує світами, потрапить у вир нових пригод та випробувань. Чого чекати в нових епізодах, дізнавайтеся в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.
Інтерактивний зміст
- Сюжет першого сезону серіалу «Темна матерія»
- Цікаві факти про другий сезон «Темної матерії»
- Що відомо про каст серіалу «Темна матерія»
Сюжет першого сезону серіалу «Темна матерія»
- Дата виходу: 28 серпня
- Платформа: Apple TV
- Жанр: наукова фантастика, психологічний трилер
- У ролях: Джоел Едгертон, Дженніфер Коннеллі, Алісе Брага, Джиммі Сімпсон, Оукс Феглі
У центрі подій серіалу «Темна матерія» – головний герой Джейсон Дессен, якого викрав його двійник. Врешті він опинився в паралельній реальності. Тож головною метою для фізика є повернення додому до родини. Проте це завдання виявилося нелегким. Аби знову побачити свою дружину та сина, Джейсону Дессену доведеться мандрувати різними світами. Ба більше, ученому доведеться зустрітися з власними альтернативними версіями.
Цікаві факти про другий сезон «Темної матерії»
Другий сезон серіалу «Темна матерія» буде розбиратися з усім, із чим Джейсон зіштовхнувся в попередніх епізодах. Він спробує дослідити свої зустрічі з власними двійниками та можливості мандрівок між світами. Серіал «Темна матерія» став екранізацією однойменного роману Блейка Крауча.
Письменник спеціально адаптував сюжет книги для того, аби його втілили в серіалі. До того ж у новому сезоні будуть нові сюжетні лінії, яких немає в книзі. Новий сезон вийде на екрани 28 серпня, усього очікується 10 серій. Кожна з них виходитиме щоп’ятниці на Apple TV.
Хто зіграв головних героїв «Темної матерії»
Джоел Едгертон
Австралійський актор, сценарист і продюсер Джоел Едгертон у серіалі «Темна матерія» зіграв головного героя, фізика Джейсона Дессена.
Актор відомий за фільмами «Король Артур», «Воїн», «Ціль номер один», «Великий Гетсбі», «Чорна меса» та іншими культовими стрічками.
Дженніфер Коннеллі
Американська акторка Дженніфер Коннеллі в серіалі «Темна матерія» зіграла дружину Джейсона, Даніелу Дессен.
Відома за фільмами «Лабіринт», «Рокетер», «Темне місто», «Ігри розуму», «Халк», «День, коли Земля зупинилася» та «Топ Ґан: Меверік», а також серіалом «Снігобур» та іншими роботами.
Оукс Феглі
Американський актор Оукс Феглі в серіалі «Темна матерія» зіграв сина Джейсона та Даніели, Чарлі Дессена.
Він знімався у фільмах «Дракон Піта», «Чудо», «Світ, повний чудес», «Війна з дідусем», «Фабельмани» та «Адам Перший».
Алісе Брага
Бразильська акторка Алісе Брага зіграла психологиню та партнерку вченого Джейсона в одній з альтернативних реальностей. Алісе Брага грала у фільмах «Я – легенда», «Хижаки», «Місто Бога» та «Елізіум».
Джиммі Сімпсон
У серіалі «Темна матерія» американський актор Джиммі Сімпсон зіграв друга та колегу Джейсона, Раяна Голдера. Він також грав у відомих серіалах «Доктор Хаус», «CSI: Місце злочину», а також стрічках «Картковий будинок», «Чорне дзеркало» та інших популярних проєктах.
Нагадаємо, 6 серпня вийшов довгоочікуваний третій сезон серіалу «Моє життя з Волтерами». Молодіжна драма між Джекі Говард і братами Волтерами знову розгорнеться у нових серіях.
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