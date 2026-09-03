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Премʼєра серіалу «Джентельмени»: дата виходу та деталі другого сезону

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тео Джеймс та Кая Скоделаріо повернуться до своїх ролей у другому сезоні «Джентельменів»
кадр з серіалу «Джентельмени»

Події нового сезону кримінальної комедії про родини мафіозі розгорнуться в новій країні

Сьогодні, 3 вересня, виходить другий сезон серіалу «Джентельмени». Історія Едді Горнімана та його спадку із секретом отримала продовження. Глядачів чекають цікаві пригоди головних героїв у небезпечному кримінальному світі. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «Джентельмени»

Тео Джеймс грає головну роль Едді Горнімана у «Джентльменах»
Тео Джеймс грає головну роль Едді Горнімана у «Джентльменах»
фото: Іnstagram/thegentlemen
  • Дата виходу: 3 вересня
  • Платформа: Netflix
  • Жанр: кримінальна комедія, бойовик, драма
  • У ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Деніел Інґс, Рей Вінстон, Джанкарло Еспозіто, Вінні Джонс, Джоелі Річардсон, Г’ю Бонневілль, Мікеле Морроне, Бенедетта Поркаролі, Серхіо Кастеллітто

«Джентельмени» це історія, яка розповідає про аристократа Едді Горнімана, який неочікувано отримав батьків маєток. Однак разом із цим йому дістався сімейний бізнес, наркоімперія. Разом із цим йому дісталися таємниці, кримінальні проблеми та цілий світ незаконної торгівлі.

Кадр зі зйомок другого сезону «Джентльмени»
Кадр зі зйомок другого сезону «Джентльмени»
фото: Іnstagram/thegentlemen

Горніман не був готовий до секретів та небезпек спадкового бізнесу. Та на його шляху зʼявиться чимало героїв, які згодом стануть справжніми друзями та не лише. Однією з поплічниць Едді Горнімана стане Сьюзі Гласс, яка знає чимало про наркобізнес.

Кадр зі зйомок третього сезону «Джентльмени»
Кадр зі зйомок третього сезону «Джентльмени»
фото: Іnstagram/thegentlemen

Перший сезон серіалу стартував на Netflix 7 березня 2024 та став спін-офом однойменного проєкту 2019 року режисера серіалу Гая Річі.

Яким буде сюжет другого сезону серіалу «Джентельмени»

Каст серіалу «Джентельмени»
Каст серіалу «Джентельмени»
фото: Іnstagram/thegentlemen

У другому сезоні покажуть, що змінилося в житті головних героїв через рік після останніх подій у першому сезоні. Едді Горніман у нових епізодах постане вже як досвідчена людина в кримінальному світі.

Він буде розширювати свою наркоімперію поза межами маєтку. Тож події розгорнуться в Італії. Водночас Енді вже не намагається уникнути свого спадку, а навпаки, отримати авторитет у кримінальному бізнесі. Крім того, Сьюзі Гласс та Енді Горніман замисляться над тим, щоб узяти керівництво бізнесом у свої руки. Річ у тім, що методи батька Сьюзі, кримінального боса Боббі Гласса стали надто небезпечними.

Деталі нового сезону

Кадр із другого сезону серіалу «Джентельмени»
Кадр із другого сезону серіалу «Джентельмени»
фото: Іnstagram/thegentlemen

Другий сезон серіалу «Джентельмени» матиме вісім епізодів. Усі серії одразу вийдуть на Netflix 3 вересня. Події розгорнуться не лише в Англії, але й в Італії. Зйомки стартували ще у 2025 році.

Також глядачам варто очікувати на продовження історії, адже 23 серпня разом з анонсом премʼєри другого сезону творці оголосили про майбутні зйомки третього. Незмінним режисером та сценаристом серіалу став Гай Річі. До команди творців також долучилися Еран Кріві та Нік Роуленд. Серед акторського складу другого сезону на екрани повернуться Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Деніел Інґс, Рей Вінстон, Вінні Джонс, Джоелі Річардсон та Джанкарло Еспозіто.

Джентльмени: Сезон 2

Водночас зʼявляться і нові герої, яких зіграють: актор, відомий за серіалом «Абатство Даунтон», Г’ю Бонневілль, Мікеле Морроне, Бенедетта Поркаролі, Серхіо Кастеллітто, музикант Бенджамін Клементін, боксер Кріс Юбенк-молодший та телеведуча Мая Джама.

Головні герої серіалу «Джентельмени»

Головні герої серіалу «Джентельмени»
Головні герої серіалу «Джентельмени»
фото: Іnstagram/thegentlemen

Тео Джеймс

Тео Джеймс грає головну роль Едді Горнімана у «Джентльменах»
Тео Джеймс грає головну роль Едді Горнімана у «Джентльменах»
фото: Іnstagram/thegentlemen

Британський актор Тео Джеймс найбільш відомий за роллю Тобіаса «Фора» Ітона у фільмах «Дивергент», «Інсургент» та «Алегіант». У «Джентльменах» грає головну роль Едді Горнімана, який після смерті батька успадкував титул герцога та родинний маєток із незаконним бізнесом.

Кая Скоделаріо

Кая Скоделаріо грає головну роль у «Джентльменах»
Кая Скоделаріо грає головну роль у «Джентльменах»
фото: Іnstagram.com/kayascods

Британська акторка Кая Скоделаріо в серіалі «Джентльмени» зіграла Сьюзі Гласс, дочку мафіозі та подругу Едді Горнімана. Кая Скоделаріо відома за роллю Еффі Стонем у серіалі «Скінс». Також грала в стрічці «Той, що біжить у лабіринті», «Пірати Карибського моря: Помста Салазара» та інших.

Деніел Інґс

Деніел Інґс грає у «Джентльменах» Фредді Горнімана, старшого брата Едді
Деніел Інґс грає у «Джентльменах» Фредді Горнімана, старшого брата Едді
фото: Іnstagram/thegentlemen

Британський актор Деніел Інґс у «Джентльменах» грає Фредді Горнімана, старшого брата Едді. Відомий за ролями в серіалах «Хвороба кохання», «Корона» та «Я ненавиджу Сьюзі». Знімався у фільмах «Пірати Карибського моря: На дивних берегах», «Марвели», «Чорне дзеркало» та інших.

Рей Вінстон

Рей Вінстон грає Боббі Гласса
Рей Вінстон грає Боббі Гласса
фото: Іnstagram/thegentlemen

Британський актор Рей Вінстон грає Боббі Гласса, впливового кримінального авторитета та батька Сьюзі, який здобув популярність завдяки ролям у кримінальних драмах. Відомий за фільмами «Сексуальна бестія», «Холодна гора», «Відступники» та «Беовульф».

Джанкарло Еспозіто

Джанкарло Еспозіто грає мільярдера Стенлі Джонстона в серіалі «Джентльмени»
Джанкарло Еспозіто грає мільярдера Стенлі Джонстона в серіалі «Джентльмени»
фото: Іnstagram/thegentlemen

Американський актор Джанкарло Еспозіто грає мільярдера Стенлі Джонстона в серіалі «Джентльмени». Цього актора найчастіше впізнають за ролями в серіалах «Пуститися берега» та «Краще подзвоніть Солу». А також фільмах «Підозрілі особи», «Малкольм Ікс» та «Книга джунглів».

Вінні Джонс

Вінні Джонс грає роль Джеффа Сікомба
Вінні Джонс грає роль Джеффа Сікомба
фото: Іnstagram/thegentlemen

Британський актор і колишній валлійський футболіст. Його акторська кар’єра почалася з фільму «Карти, гроші, два стволи», після чого він зіграв у «Великому куші», «Євротурі» та «Людях Ікс: Остання битва». У «Джентльменах» грає роль єгеря родини Горніманів, Джеффа Сікомба.

Джоелі Річардсон

Джоелі Річардсон у «Джентльменах» грає матір Едді та Фредді, Сабріну Горніман
Джоелі Річардсон у «Джентльменах» грає матір Едді та Фредді, Сабріну Горніман
фото: Іnstagram/thegentlemen

Британська акторка Джоелі Річардсон у «Джентльменах» грає матір Едді та Фредді, Сабріну Горніман. Грала у фільмах «Патріот», «Дівчина з татуюванням дракона», серіалах «Частини тіла», «Ренегат Нелл» та інших.

Г’ю Бонневілль

Г’ю Бонневілль зіграє у другому сезоні «Джентльменів»
Г’ю Бонневілль зіграє у другому сезоні «Джентльменів»
фото: Іnstagram/thegentlemen

Британський актор Г’ю Бонневілль зʼявиться у другому сезоні «Джентльменів» грає лорда Готорна. Бонневілль грав у серіалі «Абатство Даунтон», фільмах «Паддінгтон» та «Паддінгтон 2», а також стрічці «Ноттінг Гілл».

Мікеле Морроне

Мікеле Морроне у другому сезоні «Джентльменів» зʼявиться в ролі кримінального персонажа
Мікеле Морроне у другому сезоні «Джентльменів» зʼявиться в ролі кримінального персонажа
фото: Іnstagram/thegentlemen

Італійський актор, співак і модель Мікеле Морроне став зіркою італійського кіно після своєї ролі у фільмах «Мікеле Морроне», де він зіграв Массімо Торрічеллі.

У другому сезоні «Джентльменів» Морроне зʼявиться в ролі кримінального персонажа Чіко Мальдіні. З ним Едді та Сьюзі познайомляться в Італії.

Бенедетта Поркаролі

Бенедетта Поркаролі стане новою героїнею другого сезону «Джентльменів»
Бенедетта Поркаролі стане новою героїнею другого сезону «Джентльменів»
фото: Іnstagram/thegentlemen

Італійська акторка Бенедетта Поркаролі також стане новою героїнею другого сезону «Джентльменів». Найбільш відома за роботою в серіалі «Малюки» та фільмами «Аманда», «Ідеальні незнайомці», «Непорочна» тощо.

Серджо Кастеллітто

Серджо Кастеллітто зіграє в другому сезоні «Джентльменів» (на фото у центрі)
Серджо Кастеллітто зіграє в другому сезоні «Джентльменів» (на фото у центрі)
фото: Іnstagram/thegentlemen

Італійський актор, режисер і сценарист Серджо Кастеллітто зіграє в другому сезоні роль впливового італійського кримінального авторитета Марко Моретті. Кастеллітто грав у фільмах «Загублена зірка», «Конклав». Його можна впізнати за роллю короля в стрічці «Хроніки Нарнії: Принц Каспіан».

Нагадаємо, 28 серпня, стартував другий сезон науково-фантастичного трилеру «Темна матерія». Головний герой цієї історії, фізик, який мандрує світами, потрапить у вир нових пригод та випробувань. У центрі подій серіалу головний герой Джейсон Дессен, якого викрав його двійник після чого він опинився в паралельній реальності.

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Теги: кіно Італія серіал актор фільм акторка

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