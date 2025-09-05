Британський хірург ампутував собі ноги через сексуальний інтерес: суд визнав його шахраєм

Британський хірург отримав вирок за шахрайство: він ампутував собі ноги через сексуальний інтерес

У Великій Британії колишнього судинного хірурга Національної служби охорони здоров’я (NHS) Ніла Гоппера ув’язнили на 32 місяці. 49-річний медик отримав майже £500 тис. страхових виплат, неправдиво заявивши, що йому потрібна ампутація ніг через сепсис. Насправді, як з’ясувалося в суді, він самостійно заморозив собі кінцівки сухим льодом, щоб їх ампутували для задоволення свого сексуального інтересу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Ніл Гоппер визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у шахрайстві та за трьома – у зберіганні екстремальних порнографічних зображень. За даними слідства, справа Гоппера пов’язана з розслідуванням щодо Маріуса Густавсона, який керував вебсайтом «EunuchMaker». Минулого року Густавсона засудили до довічного ув'язнення за керівництво екстремістською групою з модифікації тіла, яка виконувала операції з чоловічої кастрації.

фото: Ніл Гоппер/Instagram

Попри запевнення NHS, що кримінальні звинувачення проти Гоппера не стосуються його професійної поведінки, колишні пацієнти хірурга вже звернулися до юридичних консультантів. Люди, деякі з яких перенесли ампутацію, висловлюють побоювання, що їхнє лікування могло бути непотрібним.

Ніл Гоппер працював у трасті лікарень Корнуолла до березня 2023 року, коли його відсторонили від роботи після першого арешту. Суд також повідомив, що його дружина подала на розлучення.

