Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Британський хірург ампутував собі ноги через сексуальний інтерес: суд визнав його шахраєм

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ніл Гоппер визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у шахрайстві
фото: SWNS

Британський хірург отримав вирок за шахрайство: він ампутував собі ноги через сексуальний інтерес

У Великій Британії колишнього судинного хірурга Національної служби охорони здоров’я (NHS) Ніла Гоппера ув’язнили на 32 місяці. 49-річний медик отримав майже £500 тис. страхових виплат, неправдиво заявивши, що йому потрібна ампутація ніг через сепсис. Насправді, як з’ясувалося в суді, він самостійно заморозив собі кінцівки сухим льодом, щоб їх ампутували для задоволення свого сексуального інтересу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Ніл Гоппер визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у шахрайстві та за трьома – у зберіганні екстремальних порнографічних зображень. За даними слідства, справа Гоппера пов’язана з розслідуванням щодо Маріуса Густавсона, який керував вебсайтом «EunuchMaker». Минулого року Густавсона засудили до довічного ув'язнення за керівництво екстремістською групою з модифікації тіла, яка виконувала операції з чоловічої кастрації.

Британський хірург ампутував собі ноги через сексуальний інтерес: суд визнав його шахраєм фото 1
фото: Ніл Гоппер/Instagram

Попри запевнення NHS, що кримінальні звинувачення проти Гоппера не стосуються його професійної поведінки, колишні пацієнти хірурга вже звернулися до юридичних консультантів. Люди, деякі з яких перенесли ампутацію, висловлюють побоювання, що їхнє лікування могло бути непотрібним.

Ніл Гоппер працював у трасті лікарень Корнуолла до березня 2023 року, коли його відсторонили від роботи після першого арешту. Суд також повідомив, що його дружина подала на розлучення.

Нагадаємо, у Великій Британії викрито мусульманський сайт знайомств NikkahGram, який дозволяє чоловікам шукати незайманих наречених та брати собі кількох дружин. Діяльність цього ресурсу викликала хвилю обурення та звинувачень у мізогінії, пропаганді екстремізму та навіть шахрайстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

NikkahGram, зареєстрована у Великій Британії компанія, позиціонує себе як ісламське рішення для чоловіків, які шукають «сором’язливу, недоторкану дружину» або бажають взяти другу, третю чи четверту дружину.

Читайте також:

Теги: Велика Британія суд секс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Герцогиня була великою шанувальницею музики та підтримувала численні благодійні організації
Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині
Сьогодні, 15:23
Матеріали справи було направлено до ДБР для подальшого реагування
Суд у Луцьку не повірив представникам ТЦК: справу розслідуватиме ДБР
Вчора, 12:38
Раніше уряд Великої Британії знизив цінову стелю на нафту
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
2 вересня, 16:54
Засідання відбудеться 9 вересня
Стало відомо, коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»
25 серпня, 22:26
Магамедрасулов є керівником одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ
НАБУ закликало суд розглядати справу затриманого детектива публічно
25 серпня, 12:32
Чарльз вимушений зараз пересуватись із тростиною
«Знає, що кінець наближається». ЗМІ повідомили, що здоров'я короля Чарльза погіршилось
18 серпня, 12:36
Наразі, вирок ще не набрав законної сили
Чоловік, який застрелив собаку на очах дитини, отримав п'ять років тюрми
14 серпня, 19:44
Влада Британії радить громадянам видаляти старі електронні листи та фотографії
«Видаляйте листи» для економії води: уряд Британії звернувся із дивним проханням до громадян
14 серпня, 14:04
Жінка не заперечувала факт надсилання повідомлень, але подала апеляцію на рішення суду
Уперше в Росії жінку оштрафовано за образу українців
7 серпня, 18:52

Курйоз

Британський хірург ампутував собі ноги через сексуальний інтерес: суд визнав його шахраєм
Британський хірург ампутував собі ноги через сексуальний інтерес: суд визнав його шахраєм
Понад 170 тату: бризилієць два роки позбувався татуювань на обличчі
Понад 170 тату: бризилієць два роки позбувався татуювань на обличчі
Дніпрянка тримає у квартирі дику качку
Дніпрянка тримає у квартирі дику качку
Дипломатичний курйоз: прем'єр-міністр Швеції залишив документи НАТО у громадському туалеті
Дипломатичний курйоз: прем'єр-міністр Швеції залишив документи НАТО у громадському туалеті
У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
У Колумбії батьки дали дитині ім’я «Чат Іпіті» на честь ChatGPT
Кримськотатарський блогер розкритикував Клопотенка через рецепт чебуреків
Кримськотатарський блогер розкритикував Клопотенка через рецепт чебуреків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
5016
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4867
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2092
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1839
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua