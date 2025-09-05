Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині

Герцогиня була великою шанувальницею музики та підтримувала численні благодійні організації

На 93-му році життя померла герцогиня Кентська Кетрін. З 2022 року вона була найстаршим членом британської королівської родини після смерті королеви Єлизавети ІІ. Про смерть герцогині повідомив Букінгемський палац, пише «Главком».

«З глибоким сумом Букінгемський палац повідомляє про смерть герцогині Кентської. Вона мирно померла минулої ночі в Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї родини», – йдеться у заяві.

Упродовж свого життя Кетрін виконувала королівські обов'язки, займалася благодійністю та волонтерською діяльністю, зокрема допомагала безпритульним. Її також запам’ятають як постійну гостю тенісного турніру Вімблдон, де вона вручала трофеї та втішала фіналістів, які програли, як це було з відомою тенісисткою Яною Новотною у 1993 році.

Герцогиня була великою шанувальницею музики та підтримувала численні благодійні організації, пов’язані з нею. У неї залишилися чоловік, 89-річний герцог Кентський Едвард, та їхні діти.

