Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині
Герцогиня була великою шанувальницею музики та підтримувала численні благодійні організації
фото: Букінгемський палац

Упродовж свого життя Кетрін виконувала королівські обов'язки

На 93-му році життя померла герцогиня Кентська Кетрін. З 2022 року вона була найстаршим членом британської королівської родини після смерті королеви Єлизавети ІІ. Про смерть герцогині повідомив Букінгемський палац, пише «Главком».

«З глибоким сумом Букінгемський палац повідомляє про смерть герцогині Кентської. Вона мирно померла минулої ночі в Кенсінгтонському палаці в оточенні своєї родини», – йдеться у заяві.

Упродовж свого життя Кетрін виконувала королівські обов'язки, займалася благодійністю та волонтерською діяльністю, зокрема допомагала безпритульним. Її також запам’ятають як постійну гостю тенісного турніру Вімблдон, де вона вручала трофеї та втішала фіналістів, які програли, як це було з відомою тенісисткою Яною Новотною у 1993 році.

Герцогиня була великою шанувальницею музики та підтримувала численні благодійні організації, пов’язані з нею. У неї залишилися чоловік, 89-річний герцог Кентський Едвард, та їхні діти.

Нагадаємо, 76-річний монарх Великої Британії Чарльз III пересувається за допомогою тростини і змушений вдаватися до алкоголю, щоб справлятися з болем на тлі боротьби з раком. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Radar.

Нещодавно на офіційній сторінці маєтку Сандрінгем у соцмережах з'явилися свіжі портрети короля, зроблені в Топіарі-Гарден. На фото Чарльз III має свіжий вигляд, але при цьому спирається на дерев'яну палицю.

Читайте також:

Теги: Велика Британія король

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кір Стармер привітав рішення партнерів з «Коаліції охочих» про поставку ракет далекого радіуса дії Україні
«Коаліція охочих» постачатиме Україні ракети великої дальності
Вчора, 16:08
Джон Гілі та Шмигаль проведуть зустріч
Міністр оборони Великої Британії прибув із візитом в Україну
3 вересня, 10:34
Памела Томпсон виростила дерево, яким харчувались динозаври
«Сосна динозаврів»: подружжя з Англії виростило рідкісне дерево вартістю $6 тис.
26 серпня, 19:44
Влада Британії вигадала оригінальні покарання для злочинців
Британія планує відпускати злочинців на волю, забороняючи пити пиво та дивитися футбол
26 серпня, 15:20
Британія виділила гроші для українців, але частину з них допомогу не отримала
Гучний скандал у Британії: куди зникли мільйони фунтів, виділені для українських біженців?
24 серпня, 08:17
Близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни
Скільки країн готові направити свої війська в Україну: відповідь Bloomberg 
20 серпня, 01:25
Ентойн Семеньо зазнав расистських образ під час гри АПЛ
У Британії фанату заборонили відвідувати стадіони через расистські образи
18 серпня, 16:11
Трамп та Путін зустрінуться 15 серпня
Британія закликала лідерів ЄС припинити публічні коментарі щодо переговорів Трампа і Путіна – Telegraph
13 серпня, 07:35
Високопоставлені депутати-консерватори висловили побоювання щодо ризику помилок ШІ
Податкова Британії використовує штучний інтелект для слідкування за шахраями
12 серпня, 07:46

Соціум

Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині
Померла герцогиня Кентська Кетрін, найстаріша у британській королівській родині
Спадкоємець імперії Porsche побудує півкілометровий тунель до свого гаража
Спадкоємець імперії Porsche побудує півкілометровий тунель до свого гаража
Губернатор Флориди підтримав скасування вакцинальних вимог: що це означає для США
Губернатор Флориди підтримав скасування вакцинальних вимог: що це означає для США
У Варшаві троє нападників побили молодих людей за те, що вони українці
У Варшаві троє нападників побили молодих людей за те, що вони українці
Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі
Передозування кофеїном: хлопчик ледве не помер через жувальну гумку від Тайсона Ф'юрі
Туристична привабливість США падає: аналітики назвали причини
Туристична привабливість США падає: аналітики назвали причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
4818
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4378
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2011
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1758
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua