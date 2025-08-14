Головна Світ Соціум
«Видаляйте листи» для економії води: уряд Британії звернувся із дивним проханням до громадян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Влада Британії радить громадянам видаляти старі електронні листи та фотографії
Британський уряд радить видаляти старі електронні листи та фото, щоб заощадити воду

У розпал національної посухи у Великій Британії, що спричинила нестачу води в країні, уряд звернувся до громадян із несподіваною порадою. Щоб допомогти подолати кризу, населенню запропонували видаляти старі електронні листи та фотографії. Про це пише «Главком» із посиланням на Tom's Hardware.

Це дивне звернення пояснюється тим, що кожен гігабайт цифрових даних, що зберігається на серверах, вимагає енергії, а центри обробки даних (ЦОД) споживають величезну кількість води для охолодження своїх систем. Таким чином, менша кількість даних, на думку урядовців, може допомогти знизити навантаження на водопровідну мережу.

Ця заява викликала хвилю критики та обурення в суспільстві й деякі називають такі заклики «дивними». Експерти з IT-індустрії та екологічні активісти стверджують, що такий підхід перекладає відповідальність за глобальну проблему на окремих громадян, тоді як справжніх винуватців – великі корпорації – не зачіпає.

«Це абсурд! Допомога держави має полягати в модернізації інфраструктури та пошуку сталих рішень для охолодження, а не в тому, щоб просити людей видаляти сімейні фотографії», – цитує одного з IT-фахівців видання Tom's Hardware. Критики зазначають, що основна частина води витрачається не на персональні листи, а на обслуговування комерційних і корпоративних даних.

До слова, Велику Британію охопила четверта за літо хвиля спеки, що призвела до серйозного дефіциту води. Ситуація настільки критична, що Національна група з питань посухи оголосила її «національно значущою». П'ять регіонів Великої Британії страждають від посухи після найсухіших шести місяців починаючи з 1976 року

Теги: клімат вода Велика Британія активісти

