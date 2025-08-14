Головна Вінниця Новини
Чоловік, який застрелив собаку на очах дитини, отримав п'ять років тюрми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наразі, вирок ще не набрав законної сили
Тварину чоловік застрелив на очах дитини з інвалідністю, хазяйки песика

Вінницький міський суд засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

«Судом встановлено, що обвинувачений, діючи з хуліганських спонукань, в присутності двох потерпілих, в тому числі і неповнолітньої особи, шляхом активних дій – здійснення пострілу з пневматичної  гвинтівки з власного огородженого подвір’я,  застрелив собаку. Показання обвинуваченого в судовому засіданні свідчили про невизнання ним винуватості у вчинені кримінального правопорушення та невідшкодування шкоди», – йдеться у повідомленні.

Суд врахував, що злочин було вчинено на очах у власниць собаки, в тому числі неповнолітньої дитини з інвалідністю, яка зазнала погіршення здоров’я. Потерпілі наполягали на суворій мірі покарання.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

До слова, у селі Ровжі 59-річний місцевий житель застрелив собаку сусіда з мисливської зброї. Чоловіка вже затримала поліція, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомили правоохоронці, подія сталася наприкінці березня цього року. За попередніми даними, чоловік конфліктував із сусідом через утримання ним собаки породи алабай. Коли пес випадково вибіг за межі подвір’я, зловмисник побачив це. Фігурант поїхав додому, взяв мисливський самозарядний карабін, повернувся та здійснив по тварині два прицільні постріли. Від поранень алабай загинув.

