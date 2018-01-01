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    Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда

    Первая леди вышла в платье, которое купила семь лет назад
    В ходе официальной встречи президента Петра Порошенко с иностранными дипломатами, его супруга Марина появилась в стильном бежево-золотистом платье. Мероприятие проходило 16 января в отреставрированном Мариинском дворце. Платье в пол было изготовлено львовским дизайнером Оксаной Мухой, которая специализируется именно на вечерних и свадебных
    • Сьогодні, 15:18
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    Марина и Петр Порошенко в Мариинском дворце
    Марина и Петр Порошенко в Мариинском дворце

    Первая леди вышла в платье, которое купила семь лет назад

    В ходе официальной встречи президента Петра Порошенко с иностранными дипломатами, его супруга Марина появилась в стильном бежево-золотистом платье. Мероприятие проходило 16 января в отреставрированном Мариинском дворце.

    Платье в пол было изготовлено львовским дизайнером Оксаной Мухой, которая специализируется именно на вечерних и свадебных нарядах.

    В пресс-службе первой леди уточнили, что это платье было изготовлено еще в 2011 году. Однако в статусе супруги президента Марина надела его впервые. Жена украинского лидера рассматривала несколько нарядов для этого выхода. Но в результате она решила не покупать новые платья. Тем более, что этот наряд хорошо подходил под торжественные интерьеры Мариинского дворца.

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    Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда
    Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда
    Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда
    Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда
    Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда
    Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда
    Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда

    Спикеры Марины Порошенко отметили, что она не редко надевает одни и те же платья по несколько раз на официальные мероприятия. К примеру, платье от Оксаны Полонец первая леди надевала сначала на День независимости, а затем – во время визита в Нью-Йорк.

    Джерело: Табло ID

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