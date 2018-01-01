Марина Порошенко примеряла изысканное бежевое платье от львовского бренда

Первая леди вышла в платье, которое купила семь лет назад

В ходе официальной встречи президента Петра Порошенко с иностранными дипломатами, его супруга Марина появилась в стильном бежево-золотистом платье. Мероприятие проходило 16 января в отреставрированном Мариинском дворце. Платье в пол было изготовлено львовским дизайнером Оксаной Мухой, которая специализируется именно на вечерних и свадебных



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Марина и Петр Порошенко в Мариинском дворце

Первая леди вышла в платье, которое купила семь лет назад

В ходе официальной встречи президента Петра Порошенко с иностранными дипломатами, его супруга Марина появилась в стильном бежево-золотистом платье. Мероприятие проходило 16 января в отреставрированном Мариинском дворце.

Платье в пол было изготовлено львовским дизайнером Оксаной Мухой, которая специализируется именно на вечерних и свадебных нарядах.

В пресс-службе первой леди уточнили, что это платье было изготовлено еще в 2011 году. Однако в статусе супруги президента Марина надела его впервые. Жена украинского лидера рассматривала несколько нарядов для этого выхода. Но в результате она решила не покупать новые платья. Тем более, что этот наряд хорошо подходил под торжественные интерьеры Мариинского дворца.

Спикеры Марины Порошенко отметили, что она не редко надевает одни и те же платья по несколько раз на официальные мероприятия. К примеру, платье от Оксаны Полонец первая леди надевала сначала на День независимости, а затем – во время визита в Нью-Йорк.

Джерело: Табло ID